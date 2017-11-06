Этим моментом поделилась в своем микроблоге мама девочки Алена Шишкова, написав, что очень гордится своей малышкой. Подписчики пришли в восторг и оставили под видео восторженные комментарии.
Дочка Тимати появилась на сцене на его сольном концерте
Сегодня, 12:53
4 ноября популярный рэпер Тимати дал большой сольный концерт в "Олимпийском", который собрал огромное количество поклонников творчества музыканта.
По признанию Тимати, теперь он на некоторое время хочет посвятить всего себя дочери Алисе. Фанаты были искренне удивлены, когда на сцену вышла и трехлетняя Алиса, которая зажигательно танцевала под музыку.
Этим моментом поделилась в своем микроблоге мама девочки Алена Шишкова, написав, что очень гордится своей малышкой. Подписчики пришли в восторг и оставили под видео восторженные комментарии.
Этим моментом поделилась в своем микроблоге мама девочки Алена Шишкова, написав, что очень гордится своей малышкой. Подписчики пришли в восторг и оставили под видео восторженные комментарии.
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Ключевые слова: Тимати
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Количество просмотров: 702
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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