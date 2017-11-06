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Дочка Тимати появилась на сцене на его сольном концерте

Сегодня, 12:53
4 ноября популярный рэпер Тимати дал большой сольный концерт в "Олимпийском", который собрал огромное количество поклонников творчества музыканта.

Дочка Тимати появилась на сцене на его сольном концерте
По признанию Тимати, теперь он на некоторое время хочет посвятить всего себя дочери Алисе. Фанаты были искренне удивлены, когда на сцену вышла и трехлетняя Алиса, которая зажигательно танцевала под музыку.

Дочка Тимати появилась на сцене на его сольном концерте


Этим моментом поделилась в своем микроблоге мама девочки Алена Шишкова, написав, что очень гордится своей малышкой. Подписчики пришли в восторг и оставили под видео восторженные комментарии.

Дочка Тимати появилась на сцене на его сольном концерте

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Ключевые слова: Тимати

Количество просмотров: 702
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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