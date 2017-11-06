Дочка Тимати появилась на сцене на его сольном концерте

По признанию Тимати, теперь он на некоторое время хочет посвятить всего себя дочери Алисе. Фанаты были искренне удивлены, когда на сцену вышла и трехлетняя Алиса, которая зажигательно танцевала под музыку.Этим моментом поделилась в своем микроблоге мама девочки Алена Шишкова, написав, что очень гордится своей малышкой. Подписчики пришли в восторг и оставили под видео восторженные комментарии.