Кейт Хадсон удивила, появившись на красной дорожке с сыном

Знаменитая актриса Кейт Хадсон не любит демонстрировать свою личную жизнь на публику, поэтому чаще всего ее выходы в свет проходят в полном одиночестве.

Видимо Кейт решила наконец-то сделать исключение и на ежегодном благотворительном вечере, которое прошло в Беверли-Хиллз появилась в компании сына Райдера. Данное мероприятие организовано мамой Кейт актрисой Голди Хоун, и внук судя по всему решил поддержать знаменитую бабушку.13-летний Райдер позировал вместе с мамой перед фотографами и чувствовал себя раскованно.