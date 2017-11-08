13-летний Райдер позировал вместе с мамой перед фотографами и чувствовал себя раскованно.
Кейт Хадсон удивила, появившись на красной дорожке с сыном
Сегодня, 14:02
Знаменитая актриса Кейт Хадсон не любит демонстрировать свою личную жизнь на публику, поэтому чаще всего ее выходы в свет проходят в полном одиночестве.
Видимо Кейт решила наконец-то сделать исключение и на ежегодном благотворительном вечере, которое прошло в Беверли-Хиллз появилась в компании сына Райдера. Данное мероприятие организовано мамой Кейт актрисой Голди Хоун, и внук судя по всему решил поддержать знаменитую бабушку.
13-летний Райдер позировал вместе с мамой перед фотографами и чувствовал себя раскованно.
13-летний Райдер позировал вместе с мамой перед фотографами и чувствовал себя раскованно.
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Ключевые слова: Кейт Хадсон
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Количество просмотров: 741
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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