Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Кейт Хадсон удивила, появившись на красной дорожке с сыном

Сегодня, 14:02
Знаменитая актриса Кейт Хадсон не любит демонстрировать свою личную жизнь на публику, поэтому чаще всего ее выходы в свет проходят в полном одиночестве.

Кейт Хадсон удивила, появившись на красной дорожке с сыном
Видимо Кейт решила наконец-то сделать исключение и на ежегодном благотворительном вечере, которое прошло в Беверли-Хиллз появилась в компании сына Райдера. Данное мероприятие организовано мамой Кейт актрисой Голди Хоун, и внук судя по всему решил поддержать знаменитую бабушку.

Кейт Хадсон удивила, появившись на красной дорожке с сыном


13-летний Райдер позировал вместе с мамой перед фотографами и чувствовал себя раскованно.

Кейт Хадсон удивила, появившись на красной дорожке с сыном

← Линдси Лохан опубликовала снимок в ку... Кристина Асмус растрогала фанатов фот... →

Ключевые слова: Кейт Хадсон

Количество просмотров: 741
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Кейт Хадсон предстала со стрижкой под мальчика
Кейт Бекинсейл появилась на красной дорожке в наряде от российского дизайнера
Кейт Хадсон показала голливудский стиль без грамма силикона
Кейт Хадсон удивила глубоким разрезом на серебристом платье
Самое популярное за неделю
Комментарии

Набравшая вес Катя Лель шокировала поклонников своим внешним видом Популярная певица Катя Лель теперь уже не является обладательницей стройной фигурой, но ведет отчаянную борьбу с лишними килограммами.
Фанаты не одобрили естественный образ Натальи Ионовой Поклонники популярной певицы Натальи Ионовой, которую все знают под псевдонимом Глюкоза, привыкли видеть ее с безупречным макияжем и в довольно откровенных нарядах.
Анита Цой снова ведет борьбу с лишними килограммами Известная певица Анита Цой на протяжении многих лет усиленно борется с лишними килограммами.
Пэрис Джексон вышла в свет, забыв побрить ноги Дочь знаменитого поп-короля Майкла Джексона Пэрис в свои 19 лет уже заслужила статус скандально известной особы своими неоднозначными поступками.
Натали разместила редкое совместное фото с мужем Популярная певица Натали вот уже более 25 лет замужем за Александром Рудиным.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.