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Илана Юрьева высказала искреннее возмущение поведением многих родителей

Сегодня, 11:37
Звезда "Уральских пельменей" Илана Юрьева поделилась со своими подписчиками недовольством поведению многих родителей.

Илана Юрьева высказала искреннее возмущение поведением многих родителей
Илана сообщила, что не собирается больше водить свою дочку в детский сад, так как многие родители приводят своих детей недолеченными, в результате заражаются другие малыши.

Илана Юрьева высказала искреннее возмущение поведением многих родителей


"В общем решили мы завязать с детским садиком ... хоть и ходили мы туда всего на 3 часа, так сказать для общения с ровесниками, и для развивающих занятий (музыка, рисование, танцы, бассейн, занятия на развитие логики ...и т.д.) Садик у нас очень хороший и красивый, и воспитатели мне очень нравились (это нужно постараться) Если бы не одно "Но".

Илана Юрьева высказала искреннее возмущение поведением многих родителей


Ну почему мамочки приводят в сад не долеченных детей? Почему Вы считаете, что только Вам срочно нужно заняться своими делами, а остальным - нет?! Приходишь в группу, половина детей кашляет... вопрос -"почему пускаете больных детей в сад"?! Ответ – "они не болеют, у них остаточные" – возмущается Илана.

По словам актрисы, дочка постоянно заболевала после посещения детского сада, в итоге она пришла к выводу, что будет заниматься с наследницей дома.

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Ключевые слова: Илана Юрьева

Количество просмотров: 15 574
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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