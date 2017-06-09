Также сообщается, что пара будет пробовать зачать ребенка в следующем году. "Брэдли ещё никого не любил так, как Ирину. Их любовь по-настоящему сильна" - утверждают СМИ.
Ирина Шейк готовится вновь стать мамой
Сегодня, 21:27
Этой весной Ирина Шейк впервые стала мамой.
Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер в настоящем восторге от появления в их жизни дочки Леи, и уже мечтают о втором малыше. Западные издания утверждают, что воспитание малышки приносит Ирине настоящее удовольствие и она является отличной мамой. Уход за дочкой звезды разделили поровну.
Также сообщается, что пара будет пробовать зачать ребенка в следующем году. "Брэдли ещё никого не любил так, как Ирину. Их любовь по-настоящему сильна" - утверждают СМИ.
Также сообщается, что пара будет пробовать зачать ребенка в следующем году. "Брэдли ещё никого не любил так, как Ирину. Их любовь по-настоящему сильна" - утверждают СМИ.
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Ключевые слова: Ирина Шейк, Брэдли Купер
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Количество просмотров: 663
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com, glamour uk
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Автор фото: instagram, vk.com, glamour uk
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