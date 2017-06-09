Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Ирина Шейк готовится вновь стать мамой

Сегодня, 21:27
Этой весной Ирина Шейк впервые стала мамой.

Ирина Шейк готовится вновь стать мамой
Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер в настоящем восторге от появления в их жизни дочки Леи, и уже мечтают о втором малыше. Западные издания утверждают, что воспитание малышки приносит Ирине настоящее удовольствие и она является отличной мамой. Уход за дочкой звезды разделили поровну.

Ирина Шейк готовится вновь стать мамой


Ирина Шейк готовится вновь стать мамой


Также сообщается, что пара будет пробовать зачать ребенка в следующем году. "Брэдли ещё никого не любил так, как Ирину. Их любовь по-настоящему сильна" - утверждают СМИ.

Ирина Шейк готовится вновь стать мамой


Ирина Шейк готовится вновь стать мамой

← Мэрайя Кэри сделала серьезную операци...

Ключевые слова: Ирина Шейк, Брэдли Купер

Количество просмотров: 663
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, glamour uk

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Брэдли Купер перестал выходить в свет с Ириной Шейк
Между Ириной Шейк и мамой Брэдли Купера возникла ссора
Ирина Шейк и Брэдли Купер "закатили" вечеринку в честь первенца
Брэдли Купер и Ирина Шейк прогулялись по Парижу
Самое популярное за неделю
Комментарии

Ирина Шейк готовится вновь стать мамой Этой весной Ирина Шейк впервые стала мамой.
Мэрайя Кэри сделала серьезную операцию на желудке ради похудения Певица Мэрайя Кэри, похоже, устала от диет и решилась на крайние меры.
Алла Пугачева вышла в свет в мини-платье Примадонна Алла Пугачева посетила ледовое шоу Ильи Авербуха.
Постояльцы отеля в Дубаи узнали в гостье подругу президента Натали Соболеву По заверению гостей одного из элитных отелей в Дубаи, вместе с ними отдыхает подруга президента.
Мария Шукшина будет вести новое ток-шоу Несколько лет назад известная актриса и телеведущая Мария Шукшина ушла из телевидения, где на протяжении пятнадцати лет вела передачу "Жди меня".
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.