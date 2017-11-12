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Нелли Ермолаева готовится к рождению первенца

Сегодня, 12:12
Экс-участница главной телестройки страны и телеведущая Нелли Ермолаева уже на протяжении нескольких лет счастлива в браке с супругом Кириллом Андреевым.

Нелли Ермолаева готовится к рождению первенца
В последнее время в Сети активно обсуждали возможную беременность девушки, но она отказывалась от любых комментариев. И лишь недавно подтвердила интересное положение.

Нелли Ермолаева готовится к рождению первенца


«Нас скоро будет трое. Наш плод любви и счастья. Все это время мне хотелось быть в своей ракушке и никому не рассказывать. Но, уже не скрыть наше чудо. Нам Бог подарил несказанное чудо. Во мне живет два сердца. Это Ощущение целого мира, вселенной внутри. Это космос, девочки. Самое лучшее, что удалось мне сделать за эту жизнь - это создать семью. Крепкую и любящую», - поделилась Нелли.

Ермолаева находится на последних сроках беременности, до этого изменения в фигуре она прятала под объемной одеждой.

Нелли Ермолаева готовится к рождению первенца

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Ключевые слова: Нелли Ермолаева

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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