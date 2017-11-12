Старшая дочь Славы растет точной копией мамы

Старшей дочери исполнительницы Александре уже 18 лет, она была рождена от первого супруга певицы Константина Морозова. На днях в микроблоге Славы появился совместный снимок с дочкой, который произвел фурор в Сети.«Теперь встречаемся только между парами с моим любимом котиком-Сашуней! Удачи тебе, кот!» — написала под снимком артистка.Фолловеры сошлись во мнении, что наследница певицы очень на нее похожа. Поклонники засыпали Славу восторженными комментариями.