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Старшая дочь Славы растет точной копией мамы

Сегодня, 14:07
Популярная певица Слава является мамой двух очаровательных дочерей.

Старшая дочь Славы растет точной копией мамы
Старшей дочери исполнительницы Александре уже 18 лет, она была рождена от первого супруга певицы Константина Морозова. На днях в микроблоге Славы появился совместный снимок с дочкой, который произвел фурор в Сети.

Старшая дочь Славы растет точной копией мамы


«Теперь встречаемся только между парами с моим любимом котиком-Сашуней! Удачи тебе, кот!» — написала под снимком артистка.

Фолловеры сошлись во мнении, что наследница певицы очень на нее похожа. Поклонники засыпали Славу восторженными комментариями.

Старшая дочь Славы растет точной копией мамы

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Ключевые слова: Слава

Количество просмотров: 8 151
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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