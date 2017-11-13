Экс-адвокат Марии Максаковой сообщил о наличии договора, в котором прописаны условия проживание ее детей

«7 мая 2017 года она подписала договор, согласно которому основным местом проживания несовершеннолетних детей считается место проживания отца. Это произошло через полтора месяца после убийства Вороненкова. Разве она бы отдала исчадию ада, которого подозревают в преступлении, своих детей? То, что я говорю — это абсолютная правда. Она это знает», - делится бывший адвокат певицы и ее бывшего мужа Александр Вершинин.
Напомним, что Мария Максакова признавалась, что старшие дети не хотят с ней даже общаться, а об экс-супруге певица высказывается лишь негативно.