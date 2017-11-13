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Экс-адвокат Марии Максаковой сообщил о наличии договора, в котором прописаны условия проживание ее детей

Сегодня, 08:02
Вот уже на протяжении нескольких месяцев не утихает скандал, разразившийся вокруг имени оперной певицы Марии Максаковой.

Экс-адвокат Марии Максаковой сообщил о наличии договора, в котором прописаны условия проживание ее детей
Заказчиком убийцы ее супруга Дениса Вороненкова признали бывшего мужа певицы Владимира Тюрина. Дети Марии проживают с отцом, что очень ее беспокоит.

Экс-адвокат Марии Максаковой сообщил о наличии договора, в котором прописаны условия проживание ее детей


«7 мая 2017 года она подписала договор, согласно которому основным местом проживания несовершеннолетних детей считается место проживания отца. Это произошло через полтора месяца после убийства Вороненкова. Разве она бы отдала исчадию ада, которого подозревают в преступлении, своих детей? То, что я говорю — это абсолютная правда. Она это знает», - делится бывший адвокат певицы и ее бывшего мужа Александр Вершинин.

Напомним, что Мария Максакова признавалась, что старшие дети не хотят с ней даже общаться, а об экс-супруге певица высказывается лишь негативно.

Экс-адвокат Марии Максаковой сообщил о наличии договора, в котором прописаны условия проживание ее детей

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Ключевые слова: Мария Максакова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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