Юлия Лысенко в скором времени переедет в новый дом

Несколько лет назад Юлия и ее супруг стали хозяевами участка в элитном районе Подмосковья. Этой весной пара приобрела дом-конструктор, который был возведен на участке, и вот уже ремонт подходит к концу.«Осталось всего два месяца, и эта цифра приводит в ужас! – рассказала Юлия журналистам. – Но думаю, прорвемся! Допускать чужих людей к планированию моей крепости я не собиралась, поэтому дизайн-проект интерьеров придумывала сама. Процесс оказался не из легких: одно дело – представлять, совсем другое – реализовывать. Мне помогала мама – рисовала со мной чертежи. Повезло со строительной бригадой: они закончили ремонт у родителей и приехали к нам. Благодаря их умению удалось воплотить все, что хотела».Две дочки телеведущей будут жить в отдельных спальных комнатах, так что довольным останется каждый.