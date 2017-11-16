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Юлия Лысенко в скором времени переедет в новый дом

Сегодня, 08:52
В скором времени популярная телеведущая и экс-участница проекта "Фабрика звезд" Юлия Лысенко осуществит свою давнюю мечту.

Юлия Лысенко в скором времени переедет в новый дом
Несколько лет назад Юлия и ее супруг стали хозяевами участка в элитном районе Подмосковья. Этой весной пара приобрела дом-конструктор, который был возведен на участке, и вот уже ремонт подходит к концу.

Юлия Лысенко в скором времени переедет в новый дом


«Осталось всего два месяца, и эта цифра приводит в ужас! – рассказала Юлия журналистам. – Но думаю, прорвемся! Допускать чужих людей к планированию моей крепости я не собиралась, поэтому дизайн-проект интерьеров придумывала сама. Процесс оказался не из легких: одно дело – представлять, совсем другое – реализовывать. Мне помогала мама – рисовала со мной чертежи. Повезло со строительной бригадой: они закончили ремонт у родителей и приехали к нам. Благодаря их умению удалось воплотить все, что хотела».

Юлия Лысенко в скором времени переедет в новый дом


Две дочки телеведущей будут жить в отдельных спальных комнатах, так что довольным останется каждый.

Юлия Лысенко в скором времени переедет в новый дом

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Ключевые слова: Юлия Лысенко

Количество просмотров: 4 693
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, StarHit

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