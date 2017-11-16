Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Миранда Керр готовится к рождению второго ребенка

Сегодня, 10:24
На днях западные таблоиды сообщили радостную новость об интересном положении знаменитой модели Миранды Керр.

Миранда Керр готовится к рождению второго ребенка
Миранда подарит своему супругу, миллиардеру Эвану Шпигелю, первенца. Для модели это будет второй ребенок, она уже воспитывает сына Флина, который был рожден в браке с актером Орландо Блумом.

Миранда Керр готовится к рождению второго ребенка


«Миранда, Эван и Флинн с нетерпением ждут прибавления в семье», — сообщил представитель семейной четы.

Пока нет никакой информации, когда же случится радостное событие, но планировать ребенка пара начала сразу же после официальной регистрации брака в мае.

Миранда Керр готовится к рождению второго ребенка

← Алла Пугачева поддерживает себя в фор... Располневшая Максим прячет лишний вес... →

Ключевые слова: Миранда Керр

Количество просмотров: 6 266
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Миранда Керр готовится к рождению второго ребенка
Миранда Керр вышла замуж
Миранда Керр попала в объективы фотографов на личном пляже
Миранда Керр в стильном летнем образе в Сиднее
Самое популярное за неделю
Комментарии

Настасья Шубская опубликовала редкое фото Веры Глаголевой Младшая наследница скончавшейся актрисы Веры Глаголевой Настасья Шубская обнародовала редкий семейный кадр
Поклонники раскритиковали Яну Рудковскую за обвисшую грудь На днях пользователи Сети начали активно обсуждать новую фотографию известного продюсера Яны Рудковской.
Располневшая Максим прячет лишний вес под объемными платьями Известная певица Максим стала предметом для обсуждения многих пользователей Сети, которые обвиняют ее в лишнем весе.
Миранда Керр готовится к рождению второго ребенка На днях западные таблоиды сообщили радостную новость об интересном положении знаменитой модели Миранды Керр.
Алла Пугачева поддерживает себя в форме ради своих детей От внимания общественности не ускользнул тот факт, что в последнее время стиль Аллы Пугачевой сильно изменился.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.