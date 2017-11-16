Миранда Керр готовится к рождению второго ребенка

Миранда подарит своему супругу, миллиардеру Эвану Шпигелю, первенца. Для модели это будет второй ребенок, она уже воспитывает сына Флина, который был рожден в браке с актером Орландо Блумом.«Миранда, Эван и Флинн с нетерпением ждут прибавления в семье», — сообщил представитель семейной четы.Пока нет никакой информации, когда же случится радостное событие, но планировать ребенка пара начала сразу же после официальной регистрации брака в мае.