Анна Калашникова мечтает, что ее сын будет учиться за границей

Несмотря на то что мальчик еще совсем маленький, Анна уже задумывается о будущем ребенка. По словам Калашниковой, она мечтает, что ее наследник сможет получать образование за рубежом.«Я решила, что чем раньше начну заниматься с Даней английским, тем проще ему будет даваться язык в дальнейшем. Все-таки в наше время знание второго языка необходимо, - признается певица. - Планирую также начать с ним изучать испанский. Сейчас с сыном занимается няня-педагог, занятия проходят в игровой форме, но Данечка уже делает успехи, выучил несколько слов, может без труда совместить некоторые предметы со словами, например, apple – показывает на яблоко».Анна рассказывает, что сама проживала в США, что считает для себя бесценным опытом.