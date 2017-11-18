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Анна Калашникова мечтает, что ее сын будет учиться за границей

Сегодня, 13:23
Анна Калашникова является мамой очаровательного сына Дани, которому два с половиной года.

Анна Калашникова мечтает, что ее сын будет учиться за границей
Несмотря на то что мальчик еще совсем маленький, Анна уже задумывается о будущем ребенка. По словам Калашниковой, она мечтает, что ее наследник сможет получать образование за рубежом.

Анна Калашникова мечтает, что ее сын будет учиться за границей


«Я решила, что чем раньше начну заниматься с Даней английским, тем проще ему будет даваться язык в дальнейшем. Все-таки в наше время знание второго языка необходимо, - признается певица. - Планирую также начать с ним изучать испанский. Сейчас с сыном занимается няня-педагог, занятия проходят в игровой форме, но Данечка уже делает успехи, выучил несколько слов, может без труда совместить некоторые предметы со словами, например, apple – показывает на яблоко».

Анна рассказывает, что сама проживала в США, что считает для себя бесценным опытом.

Анна Калашникова мечтает, что ее сын будет учиться за границей

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Ключевые слова: Анна Калашникова

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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