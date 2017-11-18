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Анна Седокова решила не публиковать снимки сына из-за его проблем со здоровьем

Сегодня, 13:40
Анна Седокова является не только успешной певицей, но и мамой троих детей.

Анна Седокова решила не публиковать снимки сына из-за его проблем со здоровьем
После рождения третьего ребенка Анна решила долго не засиживаться на декрете, а вернуться к творчеству. Исполнительница часто публиковала снимки новорожденного сына, но в последнее время фотографии наследника артистки перестали появляться в ее микроблоге.

Анна Седокова решила не публиковать снимки сына из-за его проблем со здоровьем


"Сын сейчас дома. Он немного приболел. Он моя главная победа в 2017 году. Но знаете, воспитывать мальчика намного сложнее, чем девочек. С ним нужно по-другому", – призналась Седокова.

Напомним, что на днях Анна презентовала новый альбом и в очередной раз продемонстрировала роскошную фигуру.

Анна Седокова решила не публиковать снимки сына из-за его проблем со здоровьем

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Ключевые слова: Анна Седокова

Количество просмотров: 5 473
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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