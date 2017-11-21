Андрей Малахов собрал звездных гостей, чтобы выбрать имя для новорожденного сына

«Меня все спрашивают, как я и малыш себя чувствуем. Спасибо большое, мы уже дома, осваиваем нашу детскую комнату, малыш родился здоровым, крепким. Это уже чувствуется. Он крепко держит меня за руку. Сейчас открыто голосование, и вы обсуждаете, как мы назовем нашего малыша. У нас также есть варианты Дмитрий, Александр. Андрей, ты знаешь мои предпочтения и как я бы хотела его назвать. Но давайте я оставлю это маленькой загадкой. Андрей, спасибо тебе. Ты знаешь, мы долго этого хотели. Я тебя очень люблю», – сказала в видеообращении супруга Малахова Наталья Шкулева.
Андрей сообщил, что в скором времени все узнают, как же они решили назвать своего ребенка, пообещав обнародовать голосование зрителей.