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Андрей Малахов собрал звездных гостей, чтобы выбрать имя для новорожденного сына

Сегодня, 08:22
Несколько дней назад в семье известного телеведущего Андрея Малахова случилось радостное событие, он принимал поздравления в честь рождения первенца.

Андрей Малахов собрал звездных гостей, чтобы выбрать имя для новорожденного сына
Недавний выпуск программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" был посвящен этому событию. В студии появились звездные гости, среди которых Влад Соколовский и Рита Дакота, Эдгард Запашный, семья Юдашкиных и другие.

Андрей Малахов собрал звездных гостей, чтобы выбрать имя для новорожденного сына


«Меня все спрашивают, как я и малыш себя чувствуем. Спасибо большое, мы уже дома, осваиваем нашу детскую комнату, малыш родился здоровым, крепким. Это уже чувствуется. Он крепко держит меня за руку. Сейчас открыто голосование, и вы обсуждаете, как мы назовем нашего малыша. У нас также есть варианты Дмитрий, Александр. Андрей, ты знаешь мои предпочтения и как я бы хотела его назвать. Но давайте я оставлю это маленькой загадкой. Андрей, спасибо тебе. Ты знаешь, мы долго этого хотели. Я тебя очень люблю», – сказала в видеообращении супруга Малахова Наталья Шкулева.

Андрей сообщил, что в скором времени все узнают, как же они решили назвать своего ребенка, пообещав обнародовать голосование зрителей.

Андрей Малахов собрал звездных гостей, чтобы выбрать имя для новорожденного сына

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Ключевые слова: Андрей Малахов

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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