Брэд Питт готов отказаться от половины своего состояния ради детей

Анджелина хочет получить единоличную опеку, но в то же время Брэд не соглашается на это и и хочет принимать участие в воспитании наследников. По сведениям инсайдера, актер готов заплатить бывшей жене половину своего состояния, лишь бы она дала ему возможность быть с детьми.
«Брэд готов выплатить половину состояния, несмотря на брачный контракт. Но Анджелина не собирается идти на попятную, она даже с его адвокатами не хочет разговаривать», - делится источник.
По словам инсайдера, Брэд таким образом просто хочет прекратить разбирательства с Джоли и делает все это ради наследников.
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