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Брэд Питт готов отказаться от половины своего состояния ради детей

Сегодня, 09:54
Больше года назад состоялся развод голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта, но бывшие супруги до сих пор не могут договориться касательно опеки над детьми.

Брэд Питт готов отказаться от половины своего состояния ради детей
Анджелина хочет получить единоличную опеку, но в то же время Брэд не соглашается на это и и хочет принимать участие в воспитании наследников. По сведениям инсайдера, актер готов заплатить бывшей жене половину своего состояния, лишь бы она дала ему возможность быть с детьми.

Брэд Питт готов отказаться от половины своего состояния ради детей


«Брэд готов выплатить половину состояния, несмотря на брачный контракт. Но Анджелина не собирается идти на попятную, она даже с его адвокатами не хочет разговаривать», - делится источник.

По словам инсайдера, Брэд таким образом просто хочет прекратить разбирательства с Джоли и делает все это ради наследников.

Брэд Питт готов отказаться от половины своего состояния ради детей

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Ключевые слова: Брэд Питт, Анджелина Джоли

Количество просмотров: 156
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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