Беременная Нелли Ермолаева заранее перед родами решила все подготовить для будущего малыша

Нелли наконец-то начала покупать вещи для будущего малыша и готовить комнату. Об этом она решила поделиться со своими подписчиками.«Мы, например, до шести месяцев ничего не покупали, не говорили никому особо и ждали этого рубежа «полгода»! Чтобы потом за три месяца спокойно все подготовить. На 27-й неделе потихоньку начали «гнездоваться». До дрожи в руках создаем комнатку для малыша и покупаем все необходимое. Как же я кайфую от этого периода.Меня многие ругают, типа до родов нельзя! Я так не считаю и не хочу. Потом с пулей в одном месте бегать по магазинам за несколько дней до рождения?! Нет, спасибо. И мужа моего мучать не хочу. Ребенок должен чувствовать, что его ждут, готовятся к его появлению», - сообщила Ермолаева.Несмотря на уже довольно большой срок, 6 месяцев, Нелли до сих пор ведет активную светскую жизнь, посещая различные мероприятия.