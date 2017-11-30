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Беременная Нелли Ермолаева заранее перед родами решила все подготовить для будущего малыша

Сегодня, 08:48
До рождения первенца в семье экс-участницы реалити-шоу "Дом-2" Нелли Ермолаевой и ее супруга Кирилла Андреева осталось всего несколько месяцев.

Беременная Нелли Ермолаева заранее перед родами решила все подготовить для будущего малыша
Нелли наконец-то начала покупать вещи для будущего малыша и готовить комнату. Об этом она решила поделиться со своими подписчиками.

Беременная Нелли Ермолаева заранее перед родами решила все подготовить для будущего малыша


«Мы, например, до шести месяцев ничего не покупали, не говорили никому особо и ждали этого рубежа «полгода»! Чтобы потом за три месяца спокойно все подготовить. На 27-й неделе потихоньку начали «гнездоваться». До дрожи в руках создаем комнатку для малыша и покупаем все необходимое. Как же я кайфую от этого периода.

Беременная Нелли Ермолаева заранее перед родами решила все подготовить для будущего малыша


Меня многие ругают, типа до родов нельзя! Я так не считаю и не хочу. Потом с пулей в одном месте бегать по магазинам за несколько дней до рождения?! Нет, спасибо. И мужа моего мучать не хочу. Ребенок должен чувствовать, что его ждут, готовятся к его появлению», - сообщила Ермолаева.

Несмотря на уже довольно большой срок, 6 месяцев, Нелли до сих пор ведет активную светскую жизнь, посещая различные мероприятия.

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Ключевые слова: Нелли Ермолаева

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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