Под снимком Криштиану поставил смайлик в виде сердечка. Футболист уже около года встречается со своей девушкой Джорджиной Родригес, которая 13 октября подарила ему дочку Алану Мартину.
Криштиану Роналду растрогал фанатов новым снимком с дочерью
Сегодня, 11:09
Нередко в микроблоге знаменитого футболиста Криштиану Роналду появляются снимки, на которых запечатлены его дети и возлюбленная.
Роналду недавно в четвертый раз стал отцом, поэтому неудивительно, что именно у него в Инстаграм постоянно публикуются снимки детей. На днях спортсмен разместил фотографию с дочерью, которая умилила его поклонников.
Под снимком Криштиану поставил смайлик в виде сердечка. Футболист уже около года встречается со своей девушкой Джорджиной Родригес, которая 13 октября подарила ему дочку Алану Мартину.
Под снимком Криштиану поставил смайлик в виде сердечка. Футболист уже около года встречается со своей девушкой Джорджиной Родригес, которая 13 октября подарила ему дочку Алану Мартину.
← Появилась более подробная информация ...
Ключевые слова: Криштиану Роналду
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Количество просмотров: 7 254
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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