Криштиану Роналду растрогал фанатов новым снимком с дочерью

Роналду недавно в четвертый раз стал отцом, поэтому неудивительно, что именно у него в Инстаграм постоянно публикуются снимки детей. На днях спортсмен разместил фотографию с дочерью, которая умилила его поклонников.Под снимком Криштиану поставил смайлик в виде сердечка. Футболист уже около года встречается со своей девушкой Джорджиной Родригес, которая 13 октября подарила ему дочку Алану Мартину.