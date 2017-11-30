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Криштиану Роналду растрогал фанатов новым снимком с дочерью

Сегодня, 11:09
Нередко в микроблоге знаменитого футболиста Криштиану Роналду появляются снимки, на которых запечатлены его дети и возлюбленная.

Криштиану Роналду растрогал фанатов новым снимком с дочерью
Роналду недавно в четвертый раз стал отцом, поэтому неудивительно, что именно у него в Инстаграм постоянно публикуются снимки детей. На днях спортсмен разместил фотографию с дочерью, которая умилила его поклонников.

Криштиану Роналду растрогал фанатов новым снимком с дочерью


Под снимком Криштиану поставил смайлик в виде сердечка. Футболист уже около года встречается со своей девушкой Джорджиной Родригес, которая 13 октября подарила ему дочку Алану Мартину.

Криштиану Роналду растрогал фанатов новым снимком с дочерью

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Ключевые слова: Криштиану Роналду

Количество просмотров: 7 254
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Криштиану Роналду растрогал фанатов новым снимком с дочерью Нередко в микроблоге знаменитого футболиста Криштиану Роналду появляются снимки, на которых запечатлены его дети и возлюбленная.
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