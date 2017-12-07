Кристина Агилера привела в восторг фотографиями трехлетней дочери

Исполнительница много времени уделяет любимой работе, но старается находить время и для своей семьи. Недавно СМИ сообщили о том, что Кристина тайно вышла замуж в Венеции, где находилась в романтической поездке со своим возлюбленным.На днях же в микроблоге Кристины появились новые фотографии, на которых запечатлена ее трехлетняя дочка Саммер Рэйн, рожденная от музыканта Мэттью Ратлера. Также у певицы подрастает девятилетний сын Макс от предыдущего супруга.