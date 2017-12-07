На днях же в микроблоге Кристины появились новые фотографии, на которых запечатлена ее трехлетняя дочка Саммер Рэйн, рожденная от музыканта Мэттью Ратлера. Также у певицы подрастает девятилетний сын Макс от предыдущего супруга.
Кристина Агилера привела в восторг фотографиями трехлетней дочери
Сегодня, 09:19
На личной странице в социальной сети знаменитой певицы Кристины Агилеры редко появляются новые фотографии.
Исполнительница много времени уделяет любимой работе, но старается находить время и для своей семьи. Недавно СМИ сообщили о том, что Кристина тайно вышла замуж в Венеции, где находилась в романтической поездке со своим возлюбленным.
На днях же в микроблоге Кристины появились новые фотографии, на которых запечатлена ее трехлетняя дочка Саммер Рэйн, рожденная от музыканта Мэттью Ратлера. Также у певицы подрастает девятилетний сын Макс от предыдущего супруга.
На днях же в микроблоге Кристины появились новые фотографии, на которых запечатлена ее трехлетняя дочка Саммер Рэйн, рожденная от музыканта Мэттью Ратлера. Также у певицы подрастает девятилетний сын Макс от предыдущего супруга.
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Ключевые слова: Кристина Агилера
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Количество просмотров: 2 119
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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