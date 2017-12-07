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Кристина Агилера привела в восторг фотографиями трехлетней дочери

Сегодня, 09:19
На личной странице в социальной сети знаменитой певицы Кристины Агилеры редко появляются новые фотографии.

Кристина Агилера привела в восторг фотографиями трехлетней дочери
Исполнительница много времени уделяет любимой работе, но старается находить время и для своей семьи. Недавно СМИ сообщили о том, что Кристина тайно вышла замуж в Венеции, где находилась в романтической поездке со своим возлюбленным.

Кристина Агилера привела в восторг фотографиями трехлетней дочери


На днях же в микроблоге Кристины появились новые фотографии, на которых запечатлена ее трехлетняя дочка Саммер Рэйн, рожденная от музыканта Мэттью Ратлера. Также у певицы подрастает девятилетний сын Макс от предыдущего супруга.

Кристина Агилера привела в восторг фотографиями трехлетней дочери


Кристина Агилера привела в восторг фотографиями трехлетней дочери

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Ключевые слова: Кристина Агилера

Количество просмотров: 2 119
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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