Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Стас Михайлов с критикой высказался касательно участия своих детей в музыкальных проектах

Сегодня, 10:25
Недавно популярный певец Стас Михайлов пообщался с журналистами и откровенно ответил на их вопросы.

Стас Михайлов с критикой высказался касательно участия своих детей в музыкальных проектах
В беседе затронули не только музыкальную карьеру звезды, но и его семью. Он рассказал о своих детях. Ему не раз поступало предложение отправить своих наследников участвовать в детском "Голосе", но он категорически против этого.

Стас Михайлов с критикой высказался касательно участия своих детей в музыкальных проектах


«Были предложения. Детский «Голос», допустим. Я – против. Это сломает психику. Скажут ребенку в семь лет, что ты звезда, а после проекта ему трудно будет объяснить, что жизнь может сложиться по-другому. Я против, чтобы и в модельном бизнесе детей использовали. Девочек вообще надо воспитывать так, чтобы они понимали, что она должна выйти замуж один раз и навсегда», – поведал исполнитель.

Младшая дочка Стаса Маша, которой всего пять лет, мечтает стать фигуристкой и уже тренируется в школе Евгения Плющенко.

Стас Михайлов с критикой высказался касательно участия своих детей в музыкальных проектах

← Настасья Самбурская не поддерживает с...

Ключевые слова: Стас Михайлов

Количество просмотров: 3 055
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Татьяна Буланова не против снова выйти замуж за Владислава Радимова
Лайонел Ричи высказался против отношений дочери с отцом троих детей
Дочка Стаса Михайлова ходит в Академию Евгения Плющенко
Ани Лорак высказалась против того, чтобы ее дочка шла в школу
Самое популярное за неделю
Комментарии

Стас Михайлов с критикой высказался касательно участия своих детей в музыкальных проектах Недавно популярный певец Стас Михайлов пообщался с журналистами и откровенно ответил на их вопросы.
Настасья Самбурская не поддерживает связь со своей семьей Карьера певицы и телеведущей Настасьи Самбурской стремительно идет в гору.
Обнародован диагноз Олега Табакова Вот уже несколько недель, как знаменитый актер Олег Табаков госпитализирован в Первую градскую больницу.
Юрий Николаев продолжал верить, что сможет побороть онкологию На днях в интервью известный телеведущий Юрий Николаев сделал откровенное признание о своей борьбе с онкологическим заболеванием.
Наоми Кэмпбелл удивила сходством со своей мамой На днях знаменитая модель Наоми Кэмпбелл посетила светское мероприятие, причем она появилась не одна, а в компании своей мамы, 66-летней Валери Моррис.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.