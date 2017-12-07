Стас Михайлов с критикой высказался касательно участия своих детей в музыкальных проектах

В беседе затронули не только музыкальную карьеру звезды, но и его семью. Он рассказал о своих детях. Ему не раз поступало предложение отправить своих наследников участвовать в детском "Голосе", но он категорически против этого.«Были предложения. Детский «Голос», допустим. Я – против. Это сломает психику. Скажут ребенку в семь лет, что ты звезда, а после проекта ему трудно будет объяснить, что жизнь может сложиться по-другому. Я против, чтобы и в модельном бизнесе детей использовали. Девочек вообще надо воспитывать так, чтобы они понимали, что она должна выйти замуж один раз и навсегда», – поведал исполнитель.Младшая дочка Стаса Маша, которой всего пять лет, мечтает стать фигуристкой и уже тренируется в школе Евгения Плющенко.