Фанаты пришли в ужас отношением Алены Шишковой к дочери

Причем посты женщины за довольно короткое время набирают огромное количество просмотров. На днях на личной страницы Симоны появилось видео, на котором запечатлены Алиса и ее мама Алена Шишкова.Алена, как только увидела, что Симона снимает видео, попросила дочку показать, как она любит свою маму, на что девочка сильно обняла родительницу. Но фолловеры возмутились тем, что Алена не проявила таких же искренних чувств, для нее важнее было хорошо получиться в кадре.