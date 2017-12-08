Алена, как только увидела, что Симона снимает видео, попросила дочку показать, как она любит свою маму, на что девочка сильно обняла родительницу. Но фолловеры возмутились тем, что Алена не проявила таких же искренних чувств, для нее важнее было хорошо получиться в кадре.
Фанаты пришли в ужас отношением Алены Шишковой к дочери
Сегодня, 09:27
Мама популярного рэпера Тимати Симона Юнусова в своем микроблоге часто делится снимками и видео любимой внучки Алисы.
Причем посты женщины за довольно короткое время набирают огромное количество просмотров. На днях на личной страницы Симоны появилось видео, на котором запечатлены Алиса и ее мама Алена Шишкова.
Алена, как только увидела, что Симона снимает видео, попросила дочку показать, как она любит свою маму, на что девочка сильно обняла родительницу. Но фолловеры возмутились тем, что Алена не проявила таких же искренних чувств, для нее важнее было хорошо получиться в кадре.
Алена, как только увидела, что Симона снимает видео, попросила дочку показать, как она любит свою маму, на что девочка сильно обняла родительницу. Но фолловеры возмутились тем, что Алена не проявила таких же искренних чувств, для нее важнее было хорошо получиться в кадре.
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Ключевые слова: Алена Шишкова
Количество просмотров: 5 590
Количество просмотров: 5 590
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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