Александр Ревва старается уделять воспитанию двух дочерей как можно больше времени

В семье Александра и его супруги Анжелики подрастают две очаровательные дочки, 10-летняя Алиса и 4-летняя Амели. Шоумен старается уделять дочерям как можно больше свободного времени.«В интернет они выходят под нашим присмотром. Но на это, как правило, почти не остается времени. Девочки заняты на дополнительных занятиях. Танцы, пение и керамика для них увлекательнее интернета. Я считаю, что родители в силу занятости или лени позволяют детям злоупотреблять гаджетами. Это неправильно. Дети должны развиваться. И мы как родители стараемся подавать девочкам пример: общение в реальности куда важнее виртуального», — сообщил Ревва.Этот год был значимым для семьи актера, так как они с супругой отметили юбилей, десятилетие совместной жизни.