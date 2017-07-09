Актриса неоднократно заявляла, что именно в Племонсе она нашла мужчину своей мечты и теперь совершенно счастлива. Сам Джесси также подтвердил, что просто без ума от Кирстен. Будущий малыш, пол которого пока остается загадкой, несомненно, только укрепит звездный союз.
Кирстен Данст впервые станет мамой
Сегодня, 20:35
Голливудская актриса Кирстен Данст и её возлюбленный готовятся к рождению первенца.
Историю любви 35-летней Данст и 29-летнего Племонса легко можно назвать служебным романом - пара образовалась на съемочной площадке второго сезона популярного сериала "Фарго". А в начале текущего года Джесси сделал Кирстен предложение, от которого она не могла отказаться.
Актриса неоднократно заявляла, что именно в Племонсе она нашла мужчину своей мечты и теперь совершенно счастлива. Сам Джесси также подтвердил, что просто без ума от Кирстен. Будущий малыш, пол которого пока остается загадкой, несомненно, только укрепит звездный союз.
Актриса неоднократно заявляла, что именно в Племонсе она нашла мужчину своей мечты и теперь совершенно счастлива. Сам Джесси также подтвердил, что просто без ума от Кирстен. Будущий малыш, пол которого пока остается загадкой, несомненно, только укрепит звездный союз.
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Ключевые слова: Кирстен Данст, Джесси Племонс
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Количество просмотров: 12 168
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com, usmagazine.com
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Автор фото: instagram, vk.com, usmagazine.com
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