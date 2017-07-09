Кирстен Данст впервые станет мамой

Историю любви 35-летней Данст и 29-летнего Племонса легко можно назвать служебным романом - пара образовалась на съемочной площадке второго сезона популярного сериала "Фарго". А в начале текущего года Джесси сделал Кирстен предложение, от которого она не могла отказаться.Актриса неоднократно заявляла, что именно в Племонсе она нашла мужчину своей мечты и теперь совершенно счастлива. Сам Джесси также подтвердил, что просто без ума от Кирстен. Будущий малыш, пол которого пока остается загадкой, несомненно, только укрепит звездный союз.