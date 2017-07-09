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Кирстен Данст впервые станет мамой

Сегодня, 20:35
Голливудская актриса Кирстен Данст и её возлюбленный готовятся к рождению первенца.

Кирстен Данст впервые станет мамой
Историю любви 35-летней Данст и 29-летнего Племонса легко можно назвать служебным романом - пара образовалась на съемочной площадке второго сезона популярного сериала "Фарго". А в начале текущего года Джесси сделал Кирстен предложение, от которого она не могла отказаться.

Кирстен Данст впервые станет мамой


Кирстен Данст впервые станет мамой


Актриса неоднократно заявляла, что именно в Племонсе она нашла мужчину своей мечты и теперь совершенно счастлива. Сам Джесси также подтвердил, что просто без ума от Кирстен. Будущий малыш, пол которого пока остается загадкой, несомненно, только укрепит звездный союз.

Кирстен Данст впервые станет мамой


Кирстен Данст впервые станет мамой

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Ключевые слова: Кирстен Данст, Джесси Племонс

Количество просмотров: 12 168
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, usmagazine.com

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