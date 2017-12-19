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Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала совместную фотографию с сыном

Сегодня, 10:11
Известная модель Рози Хантингтон-Уайтли вместе с сыном Джеком Оскаром Стейтемом на днях решила улететь на отдых.

Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала совместную фотографию с сыном
Всю беременность 30-летняя модель делилась тем, как себя чувствует, а после рождения сына показала лишь его ручку. На днях же она опубликовала снимок, на котором запечатлена вместе с сыном на руках.

Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала совместную фотографию с сыном


«Отличных каникул!», — подписала фотографию Рози.

Напомним, что модель стала мамой 24 июня, подарив своему возлюбленному, актеру Джейсону Стэтхему очаровательного сына. Пара вместе уже более семи лет, а в начале этого года сообщила о помолвке.

Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала совместную фотографию с сыном

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Ключевые слова: Рози Хантингтон-Уайтли

Количество просмотров: 2 093
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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