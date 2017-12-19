Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала совместную фотографию с сыном

Всю беременность 30-летняя модель делилась тем, как себя чувствует, а после рождения сына показала лишь его ручку. На днях же она опубликовала снимок, на котором запечатлена вместе с сыном на руках.«Отличных каникул!», — подписала фотографию Рози.Напомним, что модель стала мамой 24 июня, подарив своему возлюбленному, актеру Джейсону Стэтхему очаровательного сына. Пара вместе уже более семи лет, а в начале этого года сообщила о помолвке.