Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Виктория Бекхэм опубликовала совместный снимок всех своих детей

Сегодня, 10:10
Виктория Бекхэм является не только успешном дизайнером, но и счастливой мамой четверых детей.

Виктория Бекхэм опубликовала совместный снимок всех своих детей
Виктория и ее супруг Дэвид Бекхэм довольно часто делятся с подписчиками семейными снимками, демонстрируя полную идиллию в семье. На днях же женщина опубликовала фотографию, на которой запечатлены все четверо ее детей.

Виктория Бекхэм опубликовала совместный снимок всех своих детей


"Я так счастлива! Все мои малыши вместе. Бруклин Бекхэм дома. Люблю вас!", - написала под снимком Виктория.

Напомним, что некоторое время назад в Сети активно обсуждались проблемы в отношениях супругов, Дэвида заподозрили в изменах, но судя по всему это всего лишь были слухи.

Виктория Бекхэм опубликовала совместный снимок всех своих детей

← Марина Табри поразила слушателей песн... Алиса Лобанова в новогоднем номере жу... →

Ключевые слова: Виктория Бекхэм

Количество просмотров: 5 811
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Виктория Бекхэм восхитила размещенным снимком мужа с дочерью
Виктория и Дэвид Бекхэм, несмотря на слухи о разводе, устроили романтический ужин
Дэвид и Виктория Бекхэм приняли решение развестись
Виктория и Дэвид Бекхэм провели вечер вместе, развеяв слухи о размолвке
Самое популярное за неделю
Комментарии

Алиса Лобанова в новогоднем номере журнала Marie Claire Russia Алиса Лобанова поучаствовала в спецпроекте популярного российского издания "Marie Claire" и дала интересное интервью о бизнесе, личной жизни и о благотворительных проектах своей компании.
Виктория Бекхэм опубликовала совместный снимок всех своих детей Виктория Бекхэм является не только успешном дизайнером, но и счастливой мамой четверых детей.
Марина Табри поразила слушателей песней, исполненной на древнем языке шаманов Некоторое время назад певица и автор песен Марины Табри выпустила в свет песню, написанную на одном из древних языков, которая сразу же заворожила слушателей своим гипнотическим звучанием.
Джонатан Риз Майерс впервые вышел в свет с семьей Известный актер Джонатан Риз Майерс не любит распространяться о своей личной жизни, предпочитая держать ее в тайне.
Нервы мамы Селены Гомес не выдержали, когда она узнала о планах дочери и Джастина Бибера Воссоединившаяся пара известных певцов Селена Гомес и Джастин Бибер стала сюрпризом для многих поклонников музыкантов.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.