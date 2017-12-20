Виктория Бекхэм опубликовала совместный снимок всех своих детей

Виктория и ее супруг Дэвид Бекхэм довольно часто делятся с подписчиками семейными снимками, демонстрируя полную идиллию в семье. На днях же женщина опубликовала фотографию, на которой запечатлены все четверо ее детей."Я так счастлива! Все мои малыши вместе. Бруклин Бекхэм дома. Люблю вас!", - написала под снимком Виктория.Напомним, что некоторое время назад в Сети активно обсуждались проблемы в отношениях супругов, Дэвида заподозрили в изменах, но судя по всему это всего лишь были слухи.