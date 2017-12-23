Младшая дочь Татьяны Навки хочет быть похожей на свою маму

У супругов подрастает очаровательная дочка Надежда, которой всего лишь три годика. Недавно Татьяна рассказала о забавном случае, когда дочка копировала действия своей мамы, при этом выглядела очень смешно.«Да, у нее сейчас такой возраст, что она копирует меня во всем. Коньки мы ей купили еще летом. Она сама их попросила. А недавно был забавный случай: у меня браслет соскочил с руки, я ходила по дому и искала его, и мне рассказали, что, когда я ушла, Надя встала и с моими же словами, с моими жестами ходила по дому в поисках браслета. Вот такая актриса», – поделилась спортсменка.Напомним, что у Татьяны также есть старшая дочь, 17-летняя Александра, рожденная в браке с фигуристом Александром Жулиным.