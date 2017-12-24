Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Джорджина Родригес произвела фурор трогательным снимком с дочерью

Сегодня, 12:55
Джорджина Родригес довольно часто выкладывает на своей личной странице в соцсети фотографии детей своего возлюбленного Криштиану Роналду.

Джорджина Родригес произвела фурор трогательным снимком с дочерью
Нередко появляются и снимки новорожденной дочки пары Аланы. На днях же Джорджина опубликовала фотографию, на которой ее малышка спит у нее на руках. Подписчики пришли в восторг от нового снимка.

Джорджина Родригес произвела фурор трогательным снимком с дочерью


Стоит отметить, что Родригес и Роналду встречаются почти год, осенью же этого года стало известно об их помолвке. Молодая мама смогла сдружиться со старшими детьми своего возлюбленного, которых ему родила суррогатная мама.

Джорджина Родригес произвела фурор трогательным снимком с дочерью

← Недавно ставшая мамой Рита Дакота про... Беременная Кайли Дженнер находится в ... →

Ключевые слова: Джорджина Родригес

Количество просмотров: 1 859
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Джорджина Родригес произвела фурор новым снимком с Криштиану Роналду и детьми
Джорджина Родригес впервые снялась в фотосессии с новорожденной дочкой
Джорджина Родригес не смогла спрятать объемный живот на снимке с семьей
Девушка Криштиану Роналду разместила фотографию новорожденной дочки
Самое популярное за неделю
Комментарии

Беременная Кайли Дженнер находится в жуткой депрессии Младшая из сестер семейства Кардашьян-Дженнер Кайли сейчас находится в интересном положении, но это ее нисколько не радует.
Джорджина Родригес произвела фурор трогательным снимком с дочерью Джорджина Родригес довольно часто выкладывает на своей личной странице в соцсети фотографии детей своего возлюбленного Криштиану Роналду.
Недавно ставшая мамой Рита Дакота продемонстрировала свою талию Известная певица и композитор Рита Дакота является активным пользователем социальной сети, она часто общается со своими подписчиками.
Беременная Кэндис Свейнпол решилась на обнаженную фотосессию Известная модель Кэндис Свейнпол является обладательницей роскошной фигуры и не устает демонстрировать ее на откровенных фотографиях.
Виктория Дайнеко считает этот год важным для себя Уходящий год для популярной певицы Виктории Дайнеко был полон испытаний.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.