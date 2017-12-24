Стоит отметить, что Родригес и Роналду встречаются почти год, осенью же этого года стало известно об их помолвке. Молодая мама смогла сдружиться со старшими детьми своего возлюбленного, которых ему родила суррогатная мама.
Джорджина Родригес произвела фурор трогательным снимком с дочерью
Сегодня, 12:55
Джорджина Родригес довольно часто выкладывает на своей личной странице в соцсети фотографии детей своего возлюбленного Криштиану Роналду.
Нередко появляются и снимки новорожденной дочки пары Аланы. На днях же Джорджина опубликовала фотографию, на которой ее малышка спит у нее на руках. Подписчики пришли в восторг от нового снимка.
Стоит отметить, что Родригес и Роналду встречаются почти год, осенью же этого года стало известно об их помолвке. Молодая мама смогла сдружиться со старшими детьми своего возлюбленного, которых ему родила суррогатная мама.
Стоит отметить, что Родригес и Роналду встречаются почти год, осенью же этого года стало известно об их помолвке. Молодая мама смогла сдружиться со старшими детьми своего возлюбленного, которых ему родила суррогатная мама.
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Ключевые слова: Джорджина Родригес
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Количество просмотров: 1 859
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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