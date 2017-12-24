Джорджина Родригес произвела фурор трогательным снимком с дочерью

Нередко появляются и снимки новорожденной дочки пары Аланы. На днях же Джорджина опубликовала фотографию, на которой ее малышка спит у нее на руках. Подписчики пришли в восторг от нового снимка.Стоит отметить, что Родригес и Роналду встречаются почти год, осенью же этого года стало известно об их помолвке. Молодая мама смогла сдружиться со старшими детьми своего возлюбленного, которых ему родила суррогатная мама.