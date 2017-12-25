Супруги решили сделать себе сюрприз, заранее решив не узнавать пол будущего ребенка. Напомним, что у них уже подрастает старшая дочка Лили Грейс Виктория, которой всего годик.
Ники Хилтон подарила супругу второго ребенка
Сегодня, 09:00
На днях в семье Ники Хилтон случилось радостное событие, она подарила своему мужу Джеймсу Ротшильду очаровательную дочку Терри Мэрилин.
Девочка была названа в честь прапрабабушки. Оказалось, что Ники стала мамой во второй раз еще в среду. В настоящее время же молодая мама и новорожденная чувствуют себя прекрасно и готовятся к выписке.
Супруги решили сделать себе сюрприз, заранее решив не узнавать пол будущего ребенка. Напомним, что у них уже подрастает старшая дочка Лили Грейс Виктория, которой всего годик.
Супруги решили сделать себе сюрприз, заранее решив не узнавать пол будущего ребенка. Напомним, что у них уже подрастает старшая дочка Лили Грейс Виктория, которой всего годик.
← Ева Лонгория объяснила, почему захоте... В Сети активно обсуждают возможную по... →
Ключевые слова: Ники Хилтон
Количество просмотров: 1 677
Количество просмотров: 1 677
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Ким Кардашьян радует фанатов семейными снимками Ким Кардашьян вместе со всей семьей приняла участие в рождественской фотосессии.
Дочь Эминема показала фигуру на откровенном фото Преданные поклонники творчества Эминема прекрасно знают, что у него есть дочь Хэйли, которой уже исполнилось 22 года.
Полина Диброва отреагировала на новость о своей беременности Известный телеведущий Дмитрий Дибров со своей молодой супругой Полиной воспитывает троих детей.
Светлана Бондарчук закрутила роман с молодым избранником Расставание звездной пары, режиссера Федора Бондарчука и его супруги Светланы, после 25 лет брака стала шоком для многих.