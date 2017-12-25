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Ники Хилтон подарила супругу второго ребенка

Сегодня, 09:00
На днях в семье Ники Хилтон случилось радостное событие, она подарила своему мужу Джеймсу Ротшильду очаровательную дочку Терри Мэрилин.

Ники Хилтон подарила супругу второго ребенка
Девочка была названа в честь прапрабабушки. Оказалось, что Ники стала мамой во второй раз еще в среду. В настоящее время же молодая мама и новорожденная чувствуют себя прекрасно и готовятся к выписке.

Ники Хилтон подарила супругу второго ребенка


Супруги решили сделать себе сюрприз, заранее решив не узнавать пол будущего ребенка. Напомним, что у них уже подрастает старшая дочка Лили Грейс Виктория, которой всего годик.

Ники Хилтон подарила супругу второго ребенка

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Ключевые слова: Ники Хилтон

Количество просмотров: 1 677
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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