Ники Хилтон подарила супругу второго ребенка

Девочка была названа в честь прапрабабушки. Оказалось, что Ники стала мамой во второй раз еще в среду. В настоящее время же молодая мама и новорожденная чувствуют себя прекрасно и готовятся к выписке.Супруги решили сделать себе сюрприз, заранее решив не узнавать пол будущего ребенка. Напомним, что у них уже подрастает старшая дочка Лили Грейс Виктория, которой всего годик.