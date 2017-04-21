Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Семья Бритни Спирс готовится к пополнению

Вчера, 23:12
Популярная исполнительница Бритни Спирс готовится к важному и радостному событию.

Семья Бритни Спирс готовится к пополнению
Младшая сестра певицы Джейми Линн скоро подарит звезде второго племянника. Джейми уже воспитывает 9-летнюю дочку Мэдди от предыдущего брака, и Бритни, как и вся семья, с нетерпением ожидали второго ребенка.

Семья Бритни Спирс готовится к пополнению


Семья Бритни Спирс готовится к пополнению


"Похоже, мы начинаем 2018 год с еще одной важной вехи… Итак, рада сообщить, что Мэдди наконец станет старшей сестрой. 2017 год был наполнен проблемами в моей жизни, а также самым большим благословением, поэтому я решила в этом году сосредоточиться на том, чтобы стать лучше как человек и как артист. В течение этого времени я продолжала работать над своей музыкой и рассказывать свою историю, которая вылилась в мою самую откровенную работу, и я не могу дождаться, чтобы поделиться этим с вами. 2018 год будет наполнен многими событиями как в личном плане, так и профессиональном. Я ценю каждого из вас за терпение и поддержку, которую вы мне даете. 2018 год принесет многое, поэтому надо быть готовыми" - сообщила Джейми.

Семья Бритни Спирс готовится к пополнению


Бритни и двое её сыновей пришли в настоящий восторг от этой новости: "Так рада за тебя, Джейми!!! Очень сильно тебя люблю!!!" - написала звезда.

Семья Бритни Спирс готовится к пополнению


Семья Бритни Спирс готовится к пополнению

← Кристина Агилера удивила подписчиков ... Татьяна Навка собрала звездных друзей... →

Ключевые слова: Бритни Спирс

Количество просмотров: 3 627
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Поклонники посчитали, что Бритни Спирс надо надевать наряды подлиннее
Бритни Спирс находится в интересном положении
Бритни Спирс показала фигуру в бикини
Бритни Спирс отдохнула в компании сыновей
Самое популярное за неделю
Комментарии

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм выложили в сеть новые кадры с отдыха Звездная семья модели Рози Хантингтон-Уайтли и актера Джейсона Стэтхэма совершила путешествие по США.
Татьяна Навка собрала звездных друзей на дне рождения школы талантов "Я" 15 декабря в цирке фонтанов "Аквамарин" прошло мероприятие посвящённое дню рождения школы талантов "Я" при поддержке Татьяны Навки и Светланы Лустиной.
Семья Бритни Спирс готовится к пополнению Популярная исполнительница Бритни Спирс готовится к важному и радостному событию.
Кристина Агилера удивила подписчиков размахом рождественской вечеринки Певица Кристина Агилера по-своему отпраздновала Рождество в жарком Лос-Анджелесе.
Пользователи сети обсуждают рождественское фото Риз Уизерспун с дочерью Голливудская актриса Риз Уизерспун празднует Рождество в кругу семьи.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.