Семья Бритни Спирс готовится к пополнению

Младшая сестра певицы Джейми Линн скоро подарит звезде второго племянника. Джейми уже воспитывает 9-летнюю дочку Мэдди от предыдущего брака, и Бритни, как и вся семья, с нетерпением ожидали второго ребенка."Похоже, мы начинаем 2018 год с еще одной важной вехи… Итак, рада сообщить, что Мэдди наконец станет старшей сестрой. 2017 год был наполнен проблемами в моей жизни, а также самым большим благословением, поэтому я решила в этом году сосредоточиться на том, чтобы стать лучше как человек и как артист. В течение этого времени я продолжала работать над своей музыкой и рассказывать свою историю, которая вылилась в мою самую откровенную работу, и я не могу дождаться, чтобы поделиться этим с вами. 2018 год будет наполнен многими событиями как в личном плане, так и профессиональном. Я ценю каждого из вас за терпение и поддержку, которую вы мне даете. 2018 год принесет многое, поэтому надо быть готовыми" - сообщила Джейми.Бритни и двое её сыновей пришли в настоящий восторг от этой новости: "Так рада за тебя, Джейми!!! Очень сильно тебя люблю!!!" - написала звезда.