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Дана Борисова наконец-то смогла помириться с дочкой

Сегодня, 09:07
На днях телеведущая Дана Борисова поделилась с подписчиками своей радостью.

Дана Борисова наконец-то смогла помириться с дочкой
Несколько дней назад она наконец-то смогла увидеться с единственной дочкой Полиной, встреча прошла в столичном ресторане. Дана вне себя от радости из-за того, что смогла помириться со своей девочкой, которая еще недавно не хотела с ней общаться.

Дана Борисова наконец-то смогла помириться с дочкой


«То поссоримся, то помиримся! Но мы любим друг друга безумно и счастливы вместе!» — заявила Борисова.

Напомним, что после того как Дана отправилась на реабилитацию в Таиланд, Полина переехала жить к отцу Максиму Аксенову и отказывалась общаться с мамой.

Дана Борисова наконец-то смогла помириться с дочкой

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Ключевые слова: Дана Борисова

Количество просмотров: 2 301
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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