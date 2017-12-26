Дана Борисова наконец-то смогла помириться с дочкой

Несколько дней назад она наконец-то смогла увидеться с единственной дочкой Полиной, встреча прошла в столичном ресторане. Дана вне себя от радости из-за того, что смогла помириться со своей девочкой, которая еще недавно не хотела с ней общаться.«То поссоримся, то помиримся! Но мы любим друг друга безумно и счастливы вместе!» — заявила Борисова.Напомним, что после того как Дана отправилась на реабилитацию в Таиланд, Полина переехала жить к отцу Максиму Аксенову и отказывалась общаться с мамой.