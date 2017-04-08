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Дмитрий Дибров с женой и детьми задействованы в необычном проекте

Сегодня, 13:08
Дмитрий Дибров и его супруга Полина решили задействовать детей в рекламе.

Дмитрий Дибров с женой и детьми задействованы в необычном проекте
В уходящем 2017 году вся многочисленная семья Диброва впервые стала лицом рекламной кампании детской розничной сети - Toy.ru.

Напомним, что Полина Диброва является не только многодетной мамой, но и Миссис Россия 2017, а глава семьи Дмитрий - бессменный популярный ведущий Первого канала. Супруги воспитывают троих детей и все мальчики - Саша, Федор и Илья.

Дмитрий Дибров с женой и детьми задействованы в необычном проекте


Большое семейство снялось в креативном новогоднем ролике, который будет в эфире уже в канун нового года на канале СТС.

Дмитрий Дибров с женой и детьми задействованы в необычном проекте


Сам Дибров в роли Деда Мороза, появляющийся из камина с огромным мешком подарков для всей семьи! Дмитрий олицетворяет собой появление праздника и новогоднего сюрприза, который ждет каждый ребенок в этот волшебный праздник.

Дмитрий Дибров с женой и детьми задействованы в необычном проекте


"Наш выбор был неслучайным - семья Дибровых много лет олицетворяет собой крепкий и дружный семейный союз. Полина - официально выбранная королева красоты и замечательная активная мама, а также личное обаяние и харизма Дмитрия - многодетного главы семейства очень импонирует лично мне и большинству телезрителей"

- комментирует ролик учредитель компании Toy.ru Алиса Лобанова.

Дмитрий Дибров с женой и детьми задействованы в необычном проекте


Съемки получилась не только очень семейной, но и красочной, яркой.

Дмитрий Дибров с женой и детьми задействованы в необычном проекте

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Ключевые слова: Дмитрий Дибров

Количество просмотров: 3 432
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба

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