Дмитрий Дибров с женой и детьми задействованы в необычном проекте

В уходящем 2017 году вся многочисленная семья Диброва впервые стала лицом рекламной кампании детской розничной сети - Toy.ru.Напомним, что Полина Диброва является не только многодетной мамой, но и Миссис Россия 2017, а глава семьи Дмитрий - бессменный популярный ведущий Первого канала. Супруги воспитывают троих детей и все мальчики - Саша, Федор и Илья.Большое семейство снялось в креативном новогоднем ролике, который будет в эфире уже в канун нового года на канале СТС.Сам Дибров в роли Деда Мороза, появляющийся из камина с огромным мешком подарков для всей семьи! Дмитрий олицетворяет собой появление праздника и новогоднего сюрприза, который ждет каждый ребенок в этот волшебный праздник."Наш выбор был неслучайным - семья Дибровых много лет олицетворяет собой крепкий и дружный семейный союз. Полина - официально выбранная королева красоты и замечательная активная мама, а также личное обаяние и харизма Дмитрия - многодетного главы семейства очень импонирует лично мне и большинству телезрителей"- комментирует ролик учредитель компании Toy.ru Алиса Лобанова.Съемки получилась не только очень семейной, но и красочной, яркой.