Сегодня СМИ пишут о по-настоящему неожиданном событии - актер решил взять под опеку двоих сирийских детей - мальчика Ахмада и девочку Асму - их семьи пострадали от войны. У детей есть братья и сестры - шесть и пять соответственно. Каждый месяц Башаров будет перечислять им деньги на покупку еды, одежды и на прочие расходы.
Марат Башаров возьмет под опеку двоих детей-беженцев
Вчера, 19:09
Скандальный актер Марат Башаров буквально огорошил всех неожиданной новостью об опекунстве.
После громкой истории с жестоким избиением своей супруги Екатерины Архаровой, Марат Башаров, похоже, решил остепениться. В 2016 году стало известно о романе актера и его поклонницы Елизаветы Шевырковой. Сын пары Марсель появился на свет в июле того же года. А в сентябре текущего года они сыграли свадьбу.
Сегодня СМИ пишут о по-настоящему неожиданном событии - актер решил взять под опеку двоих сирийских детей - мальчика Ахмада и девочку Асму - их семьи пострадали от войны. У детей есть братья и сестры - шесть и пять соответственно. Каждый месяц Башаров будет перечислять им деньги на покупку еды, одежды и на прочие расходы.
Сегодня СМИ пишут о по-настоящему неожиданном событии - актер решил взять под опеку двоих сирийских детей - мальчика Ахмада и девочку Асму - их семьи пострадали от войны. У детей есть братья и сестры - шесть и пять соответственно. Каждый месяц Башаров будет перечислять им деньги на покупку еды, одежды и на прочие расходы.
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Ключевые слова: Марат Башаров
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Количество просмотров: 6 240
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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