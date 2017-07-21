Марат Башаров возьмет под опеку двоих детей-беженцев

После громкой истории с жестоким избиением своей супруги Екатерины Архаровой, Марат Башаров, похоже, решил остепениться. В 2016 году стало известно о романе актера и его поклонницы Елизаветы Шевырковой. Сын пары Марсель появился на свет в июле того же года. А в сентябре текущего года они сыграли свадьбу.Сегодня СМИ пишут о по-настоящему неожиданном событии - актер решил взять под опеку двоих сирийских детей - мальчика Ахмада и девочку Асму - их семьи пострадали от войны. У детей есть братья и сестры - шесть и пять соответственно. Каждый месяц Башаров будет перечислять им деньги на покупку еды, одежды и на прочие расходы.