Сергей Лазарев показал редкое фото сына не со спины

Сергей Лазарев тщательно скрывает своего сына от посторонних глаз. Лицо мальчика по имени Никита до сих пор никому не удалось увидеть. Читатели блога певца надеялись, что под новогодние праздники Лазарев всё-таки "рассекретит" своего наследника, но пока их надежды не оправдались.На свежем фото ребенок снят не со спины, однако его лицо теперь скрыто под шлемом робота-трансформера, вероятно, подаренным папой. "Никитка начинает получать свои первые новогодние подарки в этом году... он фанат роботов-трансформеров.. Крутой шлем. Ник в восторге" - написал Сергей в подписи к фото.