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Анна Седокова опубликовала совместное фото со старшей дочерью

Сегодня, 11:11
Теперь же в микроблоге популярной певицы Анны Седоковой редко появляются семейные фотографии, чаще всего она публикует рабочие снимки.

Анна Седокова опубликовала совместное фото со старшей дочерью
Но недавно исполнительница решила сделать исключение и опубликовала совместную фотографию со старшей дочерью Алиной, которой уже 13 лет.

«Иногда самого близкого человека можно просто создать самой. Моя малышка @lalina_one уже выше меня на фото. Кажется, она уже сама летает, сама принимает важные решения и сама выбирает. Недавно нумеролог сказал мне, что она лидер, а лидером невозможно управлять.

Анна Седокова опубликовала совместное фото со старшей дочерью


Мне то не знать об этом. Каждое «сделай это» приводит меня в бешенство и рождает дикий дух противоречия. А вы верите в нумерологию?», — заявила Седокова.

Напомним, что Анна является многодетной мамой и одна занимается воспитанием троих детей.

Анна Седокова опубликовала совместное фото со старшей дочерью

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Ключевые слова: Анна Седокова

Количество просмотров: 4 329
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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