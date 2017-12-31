Анна Седокова опубликовала совместное фото со старшей дочерью

Но недавно исполнительница решила сделать исключение и опубликовала совместную фотографию со старшей дочерью Алиной, которой уже 13 лет.«Иногда самого близкого человека можно просто создать самой. Моя малышка @lalina_one уже выше меня на фото. Кажется, она уже сама летает, сама принимает важные решения и сама выбирает. Недавно нумеролог сказал мне, что она лидер, а лидером невозможно управлять.Мне то не знать об этом. Каждое «сделай это» приводит меня в бешенство и рождает дикий дух противоречия. А вы верите в нумерологию?», — заявила Седокова.Напомним, что Анна является многодетной мамой и одна занимается воспитанием троих детей.