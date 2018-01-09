Согласно данным, в год за обучение в детскому саду необходимо оплачивать 14,5 тысяч фунтов, что равнозначно 17 тысячам долларов. Фотография маленькой Шарлотты, которая готова к первому дню своего обучения, была сделана самой герцогиней Кембриджской и умилило поклонников королевской семьи.
Кэйт Миддлтон сообщила о первом дне своей дочки в детском саду
Сегодня, 08:55
Накануне дочка принца Уильяма и Кейт Миддлтон Шарлотта впервые пошла в детский сад.
Несмотря на то, что девочке всего два годика, родители приняли решение, что ей уже пара ходить в детский сад. Он находится недалеко от официальной резиденции супругов.
Согласно данным, в год за обучение в детскому саду необходимо оплачивать 14,5 тысяч фунтов, что равнозначно 17 тысячам долларов. Фотография маленькой Шарлотты, которая готова к первому дню своего обучения, была сделана самой герцогиней Кембриджской и умилило поклонников королевской семьи.
Согласно данным, в год за обучение в детскому саду необходимо оплачивать 14,5 тысяч фунтов, что равнозначно 17 тысячам долларов. Фотография маленькой Шарлотты, которая готова к первому дню своего обучения, была сделана самой герцогиней Кембриджской и умилило поклонников королевской семьи.
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Ключевые слова: Кейт Миддлтон, принцесса Шарлотта
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Количество просмотров: 3 601
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, Соцсети
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Автор фото: Instagram, Соцсети
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