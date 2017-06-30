Митя Фомин устроил своим детям шикарный праздник

Артист с шумом отпраздновал дни рождения своих крестных детей — дочки певицы Тани Терешиной Арис и сына хоккеиста Игоря Волкова Игоря.Малышам в этом году исполнилось по 4 года, и крестный папа решил подарить им большой семейный праздник, а заодно впервые познакомить друг с другом.- Игорь и Арис практически одного возраста, так что общий язык нашли моментально, - рассказывает Митя. - Игорь в свои четыре уже жуткий модник – у него на уме не только конструкторы и роботы, но и модные кроссовки со свитшотами. А еще он хочет все, как у Мити — прическу, туфли — и в машине слушает только мои песни. Арис мама воспитывает настоящей принцессой – локоны, платья, куклы — но малышка на удивление всем в последнее время стала увлекаться автомобилями и лего.Семейный праздник прошел в одном из столичных ресторанов. Программу составили так, чтобы интересно было и девочкам, и мальчикам — цирковое шоу разноцветных пуделей, аквагрим, мастер-классы, бумажная дискотека и невероятное шоу трансформеров, от которого в изумленном шоке застыли даже взрослые.Артист к своим крестникам относится очень трепетно и по его словам, давно хотел познакомить детей:- В этом году я понял, что самое время! Дети только-только начинают выстраивать родственные и дружественные связи и осознавать, что я не просто дядя, а какой-то их особенный дядя.Раньше наше общение все-таки складывалось по-другому, а теперь начинается самый интересный возраст!Мамы именинников признаются, что звездному крестному полностью доверяют – с ним не страшно оставить детей. Митя и завтраком накормит, и на улице погуляет с детьми и игры придумает, чтобы малышам не стало скучно. Словом, идеальный крестный отец.