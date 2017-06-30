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Митя Фомин устроил своим детям шикарный праздник

Сегодня, 13:10
Мало кто знал, что певец Митя Фомин является образцово-показательным папой. Правда, крёстным.

Митя Фомин устроил своим детям шикарный праздник
Артист с шумом отпраздновал дни рождения своих крестных детей — дочки певицы Тани Терешиной Арис и сына хоккеиста Игоря Волкова Игоря.

Митя Фомин устроил своим детям шикарный праздник


Малышам в этом году исполнилось по 4 года, и крестный папа решил подарить им большой семейный праздник, а заодно впервые познакомить друг с другом.

Митя Фомин устроил своим детям шикарный праздник


- Игорь и Арис практически одного возраста, так что общий язык нашли моментально, - рассказывает Митя. - Игорь в свои четыре уже жуткий модник – у него на уме не только конструкторы и роботы, но и модные кроссовки со свитшотами. А еще он хочет все, как у Мити — прическу, туфли — и в машине слушает только мои песни. Арис мама воспитывает настоящей принцессой – локоны, платья, куклы — но малышка на удивление всем в последнее время стала увлекаться автомобилями и лего.

Митя Фомин устроил своим детям шикарный праздник


Семейный праздник прошел в одном из столичных ресторанов. Программу составили так, чтобы интересно было и девочкам, и мальчикам — цирковое шоу разноцветных пуделей, аквагрим, мастер-классы, бумажная дискотека и невероятное шоу трансформеров, от которого в изумленном шоке застыли даже взрослые.

Митя Фомин устроил своим детям шикарный праздник


Артист к своим крестникам относится очень трепетно и по его словам, давно хотел познакомить детей:

- В этом году я понял, что самое время! Дети только-только начинают выстраивать родственные и дружественные связи и осознавать, что я не просто дядя, а какой-то их особенный дядя.

Митя Фомин устроил своим детям шикарный праздник


Митя Фомин устроил своим детям шикарный праздник


Митя Фомин устроил своим детям шикарный праздник


Раньше наше общение все-таки складывалось по-другому, а теперь начинается самый интересный возраст!

Митя Фомин устроил своим детям шикарный праздник


Митя Фомин устроил своим детям шикарный праздник


Митя Фомин устроил своим детям шикарный праздник


Мамы именинников признаются, что звездному крестному полностью доверяют – с ним не страшно оставить детей. Митя и завтраком накормит, и на улице погуляет с детьми и игры придумает, чтобы малышам не стало скучно. Словом, идеальный крестный отец.

Митя Фомин устроил своим детям шикарный праздник

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Ключевые слова: Митя Фомин

Количество просмотров: 2 912
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба

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