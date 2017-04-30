Оксана Самойлова откровенно высказалась о браке с Джиганом

Сегодня Оксана решила поделиться своими мыслями о том, как не бояться потерять страсть после 10 лет брака и оставаться друг для друга интересными и желанными партнерами:"Мне кажется я поняла очень важную вещь)) ща расскажу)))Самый главный вопрос в начале отношений, а у многих и спустя 10 лет совместной жизни-как понять что это именно тот человек с которым вы готовы прожить до конца жизни и идти ноздря в ноздрю, щека к щеке, нога в ногу через любые испытания вселенной) в конфликте у каждого нормального человека возникают сомнения на тему:вот мы ссоримся - возможно это знак, что мы не подходим друг другу или хочется ЕГО ИЗМЕНИТЬ, а может люди не меняются и получаются непримиримые разногласия. каждая пара проходит через сотни ссор рождающих сомнения.Есть одна самая важная и основная вещь которая даст вам понимания что рядом с вами именно ВАШ человек - вы должны чувствовать огромную силу и приток энергии когда вы вместе, у вас всё должно быть на подъёме, вас должно переть и вокруг вас всё должно переть, вы должны ощущать вдохновение и мощь сворачивающую горы когда вы вместе)))и важно что бы это чувство было взаимным с двух сторон)Так вот если вас разрывает на части и вы всем телом ощущаете готовность перевернуть мир вместе,можете быть уверенны что все ссоры, недопонимания и разногласия - это пыль на вашем совместном пути, у вас есть главное чувство которое пронесёт вашу любовь через годы.У кого так же, расскажите?)))".Стоит отметить, что к советами трижды мамы и роскошной жены Оксаны прислушивается огромная аудитория девушек.И многим, правда, есть чему поучиться у Самойловой.Джиган и Оксана одна из тех пар, которая не дает поводов для "жёлтых" сплетен, а наоборот все чаще радуют позитивными событиями, происходящими в жизни. Напомним, пара поженилась в красивую дату 12.12.12. В браке у Джигана и Оксаны растут три прекрасные дочки.