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Оксана Самойлова откровенно высказалась о браке с Джиганом

Сегодня, 19:36
Модель и многодетная мама Оксана Самойлова не только роскошно выглядит, но и ежедневно выдает в своем Инстаграм мудрые посты.

Оксана Самойлова откровенно высказалась о браке с Джиганом
Сегодня Оксана решила поделиться своими мыслями о том, как не бояться потерять страсть после 10 лет брака и оставаться друг для друга интересными и желанными партнерами:

Оксана Самойлова откровенно высказалась о браке с Джиганом


"Мне кажется я поняла очень важную вещь)) ща расскажу)))

Самый главный вопрос в начале отношений, а у многих и спустя 10 лет совместной жизни-как понять что это именно тот человек с которым вы готовы прожить до конца жизни и идти ноздря в ноздрю, щека к щеке, нога в ногу через любые испытания вселенной) в конфликте у каждого нормального человека возникают сомнения на тему:вот мы ссоримся - возможно это знак, что мы не подходим друг другу или хочется ЕГО ИЗМЕНИТЬ, а может люди не меняются и получаются непримиримые разногласия. каждая пара проходит через сотни ссор рождающих сомнения.

Оксана Самойлова откровенно высказалась о браке с Джиганом


Есть одна самая важная и основная вещь которая даст вам понимания что рядом с вами именно ВАШ человек - вы должны чувствовать огромную силу и приток энергии когда вы вместе, у вас всё должно быть на подъёме, вас должно переть и вокруг вас всё должно переть, вы должны ощущать вдохновение и мощь сворачивающую горы когда вы вместе)))и важно что бы это чувство было взаимным с двух сторон)

Оксана Самойлова откровенно высказалась о браке с Джиганом


Так вот если вас разрывает на части и вы всем телом ощущаете готовность перевернуть мир вместе,можете быть уверенны что все ссоры, недопонимания и разногласия - это пыль на вашем совместном пути, у вас есть главное чувство которое пронесёт вашу любовь через годы.
У кого так же, расскажите?)))".

Стоит отметить, что к советами трижды мамы и роскошной жены Оксаны прислушивается огромная аудитория девушек.

Оксана Самойлова откровенно высказалась о браке с Джиганом


И многим, правда, есть чему поучиться у Самойловой.

Оксана Самойлова откровенно высказалась о браке с Джиганом


Джиган и Оксана одна из тех пар, которая не дает поводов для "жёлтых" сплетен, а наоборот все чаще радуют позитивными событиями, происходящими в жизни. Напомним, пара поженилась в красивую дату 12.12.12. В браке у Джигана и Оксаны растут три прекрасные дочки.

Оксана Самойлова откровенно высказалась о браке с Джиганом


Оксана Самойлова откровенно высказалась о браке с Джиганом


Оксана Самойлова откровенно высказалась о браке с Джиганом


Оксана Самойлова откровенно высказалась о браке с Джиганом


Оксана Самойлова откровенно высказалась о браке с Джиганом

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Ключевые слова: Оксана Самойлова

Количество просмотров: 1 391
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com/samoylovaoxana

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