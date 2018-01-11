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Ани Лорак восхитила совместным снимком с подросшей дочерью

Сегодня, 09:51
Популярная певица Ани Лорак является активным пользователем Сети и часто радует фанатов новыми фотографиями из повседневной жизни.

Ани Лорак восхитила совместным снимком с подросшей дочерью
До сих пор поклонники творчества Ани не могут сойтись во мнении, на кого же похожа дочка исполнительницы. Недавно Лорак опубликовала фотографию с 6-летней Софией, доказав, что дочка растет ее копией.

Ани Лорак восхитила совместным снимком с подросшей дочерью


«Как похожи», «Какииииие вы классные!!!!! Соник копия мамы», «Какие милые, красивые, Соня уже так выросла, кажется недавно была такой маленькой, чужие дети всегда быстро растут, счастья вам, хорошего отдыха!!!», «Каролиш, Сонечка совсем взрослая и такая красивая, вся в маму», «Самые красивые девочки! Невероятно похожи! Яркого, Солнечного вам настроения», — пишут под снимком фолловеры артистки.

Напомним, что в настоящее время певица наслаждается заслуженным отдыхом на пляжах Мексики, откуда и делится снимками.

Ани Лорак восхитила совместным снимком с подросшей дочерью

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Ключевые слова: Ани Лорак

Количество просмотров: 9 022
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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