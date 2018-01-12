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Екатерина Волкова до сих пор не может забыть тот ужас, когда ее дочь лежала в реанимации

Сегодня, 08:09
Актриса Екатерина Волкова полюбилась зрителям после съемок в сериале "Воронины", где она исполняет одну из главных ролей.

Екатерина Волкова до сих пор не может забыть тот ужас, когда ее дочь лежала в реанимации
На днях Екатерина дала откровенное интервью, в котором вспомнила случай, произошедший год назад. Ее дочка Лиза почувствовала себя не хорошо, но врачи скорой ничего у нее не обнаружили, позже снова пришлось звать на помощь специалистов.

Екатерина Волкова до сих пор не может забыть тот ужас, когда ее дочь лежала в реанимации


«В общем, мы снова вызвали «скорую». И тут нам сказали: «Срочно нужна госпитализация! Перитонит!» Оказалось, сейчас у деток частая мутация – аппендикс неправильно загнут, к спине. Лизу прооперировали, потом была реанимация. (…) Первое время Гусена все время спала, это называется медикаментозный сон. Потом, когда она чуть пришла в себя, я стала водить ее гулять по реанимации, потому что даже через боль нужно было ходить ножками, не залеживаться», – делится Волкова.

Также актриса вспомнила сложности в отношениях с супругом Андреем Карповым, когда она подозревала его в измене и даже хотела развестись. Но оказалось, что ее подозрения беспочвенны.

Екатерина Волкова до сих пор не может забыть тот ужас, когда ее дочь лежала в реанимации

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Ключевые слова: Екатерина Волкова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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