Екатерина Волкова до сих пор не может забыть тот ужас, когда ее дочь лежала в реанимации

На днях Екатерина дала откровенное интервью, в котором вспомнила случай, произошедший год назад. Ее дочка Лиза почувствовала себя не хорошо, но врачи скорой ничего у нее не обнаружили, позже снова пришлось звать на помощь специалистов.«В общем, мы снова вызвали «скорую». И тут нам сказали: «Срочно нужна госпитализация! Перитонит!» Оказалось, сейчас у деток частая мутация – аппендикс неправильно загнут, к спине. Лизу прооперировали, потом была реанимация. (…) Первое время Гусена все время спала, это называется медикаментозный сон. Потом, когда она чуть пришла в себя, я стала водить ее гулять по реанимации, потому что даже через боль нужно было ходить ножками, не залеживаться», – делится Волкова.Также актриса вспомнила сложности в отношениях с супругом Андреем Карповым, когда она подозревала его в измене и даже хотела развестись. Но оказалось, что ее подозрения беспочвенны.