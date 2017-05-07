Юлия Барановская нашла на отдыхе для детей няню мужского пола

Во время пребывания на острове Юлия наблюдали за ящерами."Я так давно о них мечтала. Арсений очень хотел взять домой их яйцо, очень боялся, что дети в садике не поверят ему, что драконы существуют. Яйца мы не трогали, а фото для доказательства сделали".Посещали храм на воде Танах Лот.И даже встретились с Андреем Григорьевым-Апполоновым, который, по мнению Юлии, стал няней для всех детишек на судне."Усатый нянь @apollonov_ag. Маня @masha_g.a теперь их пять".Видно, что каникулы удалить на славу. Юлия - молодец, не каждая мама решится одна отправиться с тремя детьми в такое дальнее и захватывающее путешествие.