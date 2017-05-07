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Юлия Барановская нашла на отдыхе для детей няню мужского пола

Сегодня, 15:21
Сразу после празднования Нового года Юлия Барановская отправилась с детьми на отдых. Местом стал сказочно красивый Бали.

Юлия Барановская нашла на отдыхе для детей няню мужского пола
Во время пребывания на острове Юлия наблюдали за ящерами.

Юлия Барановская нашла на отдыхе для детей няню мужского пола


"Я так давно о них мечтала. Арсений очень хотел взять домой их яйцо, очень боялся, что дети в садике не поверят ему, что драконы существуют. Яйца мы не трогали, а фото для доказательства сделали".

Посещали храм на воде Танах Лот.

Юлия Барановская нашла на отдыхе для детей няню мужского пола


И даже встретились с Андреем Григорьевым-Апполоновым, который, по мнению Юлии, стал няней для всех детишек на судне.

"Усатый нянь @apollonov_ag. Маня @masha_g.a теперь их пять".

Юлия Барановская нашла на отдыхе для детей няню мужского пола


Видно, что каникулы удалить на славу. Юлия - молодец, не каждая мама решится одна отправиться с тремя детьми в такое дальнее и захватывающее путешествие.

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Ключевые слова: Юлия Барановская

Количество просмотров: 2 145
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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