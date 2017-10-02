Алена Шишкова решилась на откровенный разговор о дочке Алисе

На самом же деле Алена, судя по поступкам, является прекрасной мамой. Да, бабушка Симона, действительно проводит с внучкой много времени, но только когда, когда Алены нет в Москве.В свободное от работы время, Алена, как и любая мама, играет, гуляет и общается с Алисой Юнусовой. О буднях с дочуркой Алена общалась с Нелли Ермолаевой в рамках одного из интервью на развлекательном канале.Так же подписчиков почему-то жутко удивил тот факт, что Алена доедает за своей дочуркой.По-моему, так делают практически все мамы. Вы нет?