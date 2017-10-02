Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Алена Шишкова решилась на откровенный разговор о дочке Алисе

Сегодня, 19:55
Модель Алену Шишкову часто упрекают в том, что она является неправильной мамой, которая, как "кукушка" бросила кровиночку на маму отца ребенка Симону.

Алена Шишкова решилась на откровенный разговор о дочке Алисе
На самом же деле Алена, судя по поступкам, является прекрасной мамой. Да, бабушка Симона, действительно проводит с внучкой много времени, но только когда, когда Алены нет в Москве.

Алена Шишкова решилась на откровенный разговор о дочке Алисе


В свободное от работы время, Алена, как и любая мама, играет, гуляет и общается с Алисой Юнусовой. О буднях с дочуркой Алена общалась с Нелли Ермолаевой в рамках одного из интервью на развлекательном канале.

Алена Шишкова решилась на откровенный разговор о дочке Алисе


Алена Шишкова решилась на откровенный разговор о дочке Алисе


Так же подписчиков почему-то жутко удивил тот факт, что Алена доедает за своей дочуркой.



Алена Шишкова решилась на откровенный разговор о дочке Алисе


По-моему, так делают практически все мамы. Вы нет?

← Маша Малиновская шокировала неадеква... Анна Калашникова случайно стала богач... →

Ключевые слова: Алена Шишкова

Количество просмотров: 169
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Алена Шишкова поделилась фотографией без косметики
Алена Шишкова необычно отозвалась о маме Тимати
Впервые за долгое время Алена Шишкова разоткровенничалась в интервью
Алёна Шишкова измалась с дочкой в йогурте
Самое популярное за неделю
Комментарии

Анна Калашникова случайно стала богаче на миллион рублей Певица и актриса Анна Калашникова в начале января отправилась на бизнес-регату "Синергии" на Карибы.
Алена Шишкова решилась на откровенный разговор о дочке Алисе Модель Алену Шишкову часто упрекают в том, что она является неправильной мамой, которая, как "кукушка" бросила кровиночку на маму отца ребенка Симону.
Маша Малиновская шокировала неадекватным поступком После опубликованного снимка, даже самые верные поклонники Маши Малиновской усомнились в её адекватности.
Курбан Омаров не торопится прекращать домашнее затворничество Многие недоумевали, почему же Курбан Омаров забросил работу и всё больше времени проводит дома.
Режиссер Алан Бадоев помолодел на 20 лет Режиссер многих популярных клипов Алан Бадоев удивил переменами во внешнем виде.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.