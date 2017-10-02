Алена Шишкова решилась на откровенный разговор о дочке Алисе
Сегодня, 19:55
Модель Алену Шишкову часто упрекают в том, что она является неправильной мамой, которая, как "кукушка" бросила кровиночку на маму отца ребенка Симону.
На самом же деле Алена, судя по поступкам, является прекрасной мамой. Да, бабушка Симона, действительно проводит с внучкой много времени, но только когда, когда Алены нет в Москве.
В свободное от работы время, Алена, как и любая мама, играет, гуляет и общается с Алисой Юнусовой. О буднях с дочуркой Алена общалась с Нелли Ермолаевой в рамках одного из интервью на развлекательном канале.
Так же подписчиков почему-то жутко удивил тот факт, что Алена доедает за своей дочуркой.
По-моему, так делают практически все мамы. Вы нет?
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