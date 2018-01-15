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Чулпан Хаматова строга со своими детьми, если они начинаются ругаться

Сегодня, 07:57
Известная актриса Чулпан Хаматова не только успешна в профессиональной карьере, но и является многодетной мамой.

Чулпан Хаматова строга со своими детьми, если они начинаются ругаться
У Чулпан подрастают три дочки, 15-летняя Ариана, 14-летняя Ася и 7-летний Ия. Актриса уделяет воспитанию своих детей все свободное время. По словам Хаматовой, раньше она, при использовании детьми слов-паразитов, заставляла писать их сочинения на разные темы, но теперь это уже не работает.

Чулпан Хаматова строга со своими детьми, если они начинаются ругаться


«Но теперь девочки подросли, и эта мера уже не работает, увы! А было время, когда я и сама писала, если нарушала правила. Я даже радовалась, если девочки произносили «блин»! Советовала им: «Почаще говорите – будете у меня такие умные!» Сейчас происходит примерно так: «Мама, блин… Ой, извини за «блин», но все-таки, блин…» Видимо, порой не хватает каких-то эмоционально окрашенных слов, способных передать чувства в полном объеме», - делится актриса.

Чулпан признается, что не давит на своих детей в плане оценок, понимая, что школьная программа перегружена ненужными предметами.

Чулпан Хаматова строга со своими детьми, если они начинаются ругаться

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Ключевые слова: Чулпан Хаматова

Количество просмотров: 65
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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