И опять же фотография стала поводом для обсуждения того факта, что оба ребенка артистки очень похожи на поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Сама же Стоцкая уверяет, что дети просто растут копией ее супруга, который и является отцом детей.
Анастасия Стоцкая впервые показала маленькую дочку на фотографии
Сегодня, 10:04
Анастасия Стоцкая является не только успешной певицей, но и счастливой женой и мамой двух детей.
В мае прошлого года Анастасия во второй раз стала мамой, родив очаровательную дочку. До сих пор исполнительница старалась оградить малышку от внимания общественности, но недавно все таки решила поделиться ее первым снимком со своими подписчиками.
И опять же фотография стала поводом для обсуждения того факта, что оба ребенка артистки очень похожи на поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Сама же Стоцкая уверяет, что дети просто растут копией ее супруга, который и является отцом детей.
И опять же фотография стала поводом для обсуждения того факта, что оба ребенка артистки очень похожи на поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Сама же Стоцкая уверяет, что дети просто растут копией ее супруга, который и является отцом детей.
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Ключевые слова: Анастасия Стоцкая
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Количество просмотров: 6 136
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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