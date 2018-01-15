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Анастасия Стоцкая впервые показала маленькую дочку на фотографии

Сегодня, 10:04
Анастасия Стоцкая является не только успешной певицей, но и счастливой женой и мамой двух детей.

Анастасия Стоцкая впервые показала маленькую дочку на фотографии
В мае прошлого года Анастасия во второй раз стала мамой, родив очаровательную дочку. До сих пор исполнительница старалась оградить малышку от внимания общественности, но недавно все таки решила поделиться ее первым снимком со своими подписчиками.

Анастасия Стоцкая впервые показала маленькую дочку на фотографии


И опять же фотография стала поводом для обсуждения того факта, что оба ребенка артистки очень похожи на поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Сама же Стоцкая уверяет, что дети просто растут копией ее супруга, который и является отцом детей.

Анастасия Стоцкая впервые показала маленькую дочку на фотографии

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Ключевые слова: Анастасия Стоцкая

Количество просмотров: 6 136
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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