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Наталья Штурм все праздники выясняла проблемы с испанскими властями

Сегодня, 07:57
Наталья Штурм - любительница путешествовать, радуя своих подписчиков фотографиями на пляжах в бикини, либо вовсе обнаженной.

Наталья Штурм все праздники выясняла проблемы с испанскими властями
Несколько лет назад Наталья стала владелицей квартиры в Испании, чтобы можно было проводить как можно больше времени у моря. Но оказалось, что певица задолжала некую сумму денег, на которую еще начислили приличные пени.

Наталья Штурм все праздники выясняла проблемы с испанскими властями


«Когда я получила письмо, у меня глаза на лоб полезли, ведь сделка была честная, цена не занижена, и налог я сразу же заплатила. Просто испанцы любят дополнительно начислять кадастровый налог задним числом. Срок оспаривания составляет всего 20 дней, и после этого начинают капать пени. Мне пришлось срочно выезжать в Испанию перед Новым годом, нанимать адвоката и бегать по местным инстанциям», - признается Штурм.

Наталья уже хотела продать данную недвижимость, но от этого ее отговорила дочь, которая приехала поддержать маму в Испанию.

Наталья Штурм все праздники выясняла проблемы с испанскими властями

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Ключевые слова: Наталья Штурм

Количество просмотров: 104
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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