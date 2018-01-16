Наталья Штурм все праздники выясняла проблемы с испанскими властями

Несколько лет назад Наталья стала владелицей квартиры в Испании, чтобы можно было проводить как можно больше времени у моря. Но оказалось, что певица задолжала некую сумму денег, на которую еще начислили приличные пени.«Когда я получила письмо, у меня глаза на лоб полезли, ведь сделка была честная, цена не занижена, и налог я сразу же заплатила. Просто испанцы любят дополнительно начислять кадастровый налог задним числом. Срок оспаривания составляет всего 20 дней, и после этого начинают капать пени. Мне пришлось срочно выезжать в Испанию перед Новым годом, нанимать адвоката и бегать по местным инстанциям», - признается Штурм.Наталья уже хотела продать данную недвижимость, но от этого ее отговорила дочь, которая приехала поддержать маму в Испанию.