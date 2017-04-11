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Сергей Лазарев выложил в сеть фото совместного отдыха с сыном

Сегодня, 20:52
Певец Сергей Лазарев с сыном проводят каникулы в Майами.

Сергей Лазарев выложил в сеть фото совместного отдыха с сыном
Российские знаменитости продолжают свои отпуска в жарких странах, не спеша возвращаться в морозную столицу. А у Сергея Лазарева отдых и вовсе только начался - певец в компании маленького сына улетел в Майами, откуда и порадовал поклонников солнечными снимками.

Сергей Лазарев выложил в сеть фото совместного отдыха с сыном


Сергей Лазарев выложил в сеть фото совместного отдыха с сыном


"Не холодно, когда солнце рядом" - подписал кадр Лазарев. Отметим, что снимке впервые видно лицо юного наследника звезды.

Сергей Лазарев выложил в сеть фото совместного отдыха с сыном

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Ключевые слова: Сергей Лазарев

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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