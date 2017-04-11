Сергей Лазарев выложил в сеть фото совместного отдыха с сыном

Российские знаменитости продолжают свои отпуска в жарких странах, не спеша возвращаться в морозную столицу. А у Сергея Лазарева отдых и вовсе только начался - певец в компании маленького сына улетел в Майами, откуда и порадовал поклонников солнечными снимками."Не холодно, когда солнце рядом" - подписал кадр Лазарев. Отметим, что снимке впервые видно лицо юного наследника звезды.