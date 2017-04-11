"Не холодно, когда солнце рядом" - подписал кадр Лазарев. Отметим, что снимке впервые видно лицо юного наследника звезды.
Сергей Лазарев выложил в сеть фото совместного отдыха с сыном
Сегодня, 20:52
Певец Сергей Лазарев с сыном проводят каникулы в Майами.
Российские знаменитости продолжают свои отпуска в жарких странах, не спеша возвращаться в морозную столицу. А у Сергея Лазарева отдых и вовсе только начался - певец в компании маленького сына улетел в Майами, откуда и порадовал поклонников солнечными снимками.
"Не холодно, когда солнце рядом" - подписал кадр Лазарев. Отметим, что снимке впервые видно лицо юного наследника звезды.
"Не холодно, когда солнце рядом" - подписал кадр Лазарев. Отметим, что снимке впервые видно лицо юного наследника звезды.
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Ключевые слова: Сергей Лазарев
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
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Автор фото: instagram
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