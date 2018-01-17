Поклонники поражены удивительным сходством дочери Александра Малинина со знаменитым отцом

Активное обсуждение в Сети дочери исполнителя началось еще летом, когда она вместе со знаменитым отцом выпустила песню "Плиз". Прошлой осенью девушка удивила всех роскошным внешним видом, выступив на Бале дебютанток.Поклонники артиста поражены, насколько девушка похожа на своего отца и выросла настоящей красавицей. Напомним, что Устинья решила пойти по стопам знаменитого родителя и постигает музыкальное искусство, обучаясь в музыкальном училище.