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Мама Тимати поведала о непростом характере внучки

Сегодня, 10:29
Трехлетняя дочь популярного рэпера и бизнесмена Тимати и его экс-возлюбленной Алены Шишковой практически все свое время проводит с бабушкой, мамой исполнителя, Симоной Юнусовой.

Мама Тимати поведала о непростом характере внучки
Симона с удовольствием делится успехами внучки, публикуя ее фотографии. На днях же она призналась, что Алиса растет очень упрямой и капризной девочкой, что часто с ней сложно бывает договориться.

Мама Тимати поведала о непростом характере внучки


«По картинкам в Инстаграм вам может показаться, что в нашей жизни всё гладко и красиво, но это не так. У нас, как у всех случаются капризы, истерики, слёзы, упрямство, в общем всё то, что способствует росту и развитию личности. Я переживаю это тяжело, но стараюсь быть твёрдой и не идти на поводу у собственных эмоций. Если говорю -«нет», то слово держу.

Мама Тимати поведала о непростом характере внучки


Вчера вечером Алиса плохо обошлась с Папой. Я ей всё доходчиво объяснила и предложила извиниться, Алиса сказала, что подумает. Характер у нашей девочки непокорный, сильный и признать свою вину всегда очень сложно. Она предпочла сделать вид, что ничего не произошло. Мы приехали в магазин за обещанными браслетиками и… ей их не купили…» - признается Симона.

Многие пользователи Сети упрекают родителей в том, что они уделяют дочери не достаточно внимания, взвалив всю ответственность за ее воспитание на плечи бабушки.

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Ключевые слова: Тимати, Алена Шишкова

Количество просмотров: 2 145
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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