"Я не ожидала, что мой рассказ о родах и всех сложностях, которые возникли в их процессе, вызовет такой резонанс у большого количества женщин, особенно черных женщин. Согласно центру по контролю заболеваниями, черные женщины в три раза чаще белых умирают от осложнений, возникших при беременности или родах. Позвольте пояснить: каждая мать, независимо от национальности или происхождения, заслуживает здоровой беременности и родов. Мой личный опыт не был чудесным, но это мой опыт, и я рада, что прошла через все это. Это сделало меня сильнее. Теперь я ценю всех женщин - не важно, есть у них дети или нет. Мы сильные!!!" - написала звезда на своей страничке.
Серена Уильямс впервые рассказала о родах
Сегодня, 20:02
Теннисистка Серена Уильямс призналась, что, помимо очаровательной дочки, дали ей беременность и роды.
Знаменитая спортсменка впервые стала мамой в 36 лет, и беременность не далась ей легко. Уильямс столкнулась с осложнениями, в том числе, во время самих родов. Однако всё это, как ни странно, принесло ей только пользу - Серена благодарна за все испытания.
"Я не ожидала, что мой рассказ о родах и всех сложностях, которые возникли в их процессе, вызовет такой резонанс у большого количества женщин, особенно черных женщин. Согласно центру по контролю заболеваниями, черные женщины в три раза чаще белых умирают от осложнений, возникших при беременности или родах. Позвольте пояснить: каждая мать, независимо от национальности или происхождения, заслуживает здоровой беременности и родов. Мой личный опыт не был чудесным, но это мой опыт, и я рада, что прошла через все это. Это сделало меня сильнее. Теперь я ценю всех женщин - не важно, есть у них дети или нет. Мы сильные!!!" - написала звезда на своей страничке.
"Я не ожидала, что мой рассказ о родах и всех сложностях, которые возникли в их процессе, вызовет такой резонанс у большого количества женщин, особенно черных женщин. Согласно центру по контролю заболеваниями, черные женщины в три раза чаще белых умирают от осложнений, возникших при беременности или родах. Позвольте пояснить: каждая мать, независимо от национальности или происхождения, заслуживает здоровой беременности и родов. Мой личный опыт не был чудесным, но это мой опыт, и я рада, что прошла через все это. Это сделало меня сильнее. Теперь я ценю всех женщин - не важно, есть у них дети или нет. Мы сильные!!!" - написала звезда на своей страничке.
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Ключевые слова: Серена Уильямс
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
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