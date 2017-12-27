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Серена Уильямс впервые рассказала о родах

Сегодня, 20:02
Теннисистка Серена Уильямс призналась, что, помимо очаровательной дочки, дали ей беременность и роды.

Серена Уильямс впервые рассказала о родах
Знаменитая спортсменка впервые стала мамой в 36 лет, и беременность не далась ей легко. Уильямс столкнулась с осложнениями, в том числе, во время самих родов. Однако всё это, как ни странно, принесло ей только пользу - Серена благодарна за все испытания.

Серена Уильямс впервые рассказала о родах


Серена Уильямс впервые рассказала о родах


"Я не ожидала, что мой рассказ о родах и всех сложностях, которые возникли в их процессе, вызовет такой резонанс у большого количества женщин, особенно черных женщин. Согласно центру по контролю заболеваниями, черные женщины в три раза чаще белых умирают от осложнений, возникших при беременности или родах. Позвольте пояснить: каждая мать, независимо от национальности или происхождения, заслуживает здоровой беременности и родов. Мой личный опыт не был чудесным, но это мой опыт, и я рада, что прошла через все это. Это сделало меня сильнее. Теперь я ценю всех женщин - не важно, есть у них дети или нет. Мы сильные!!!" - написала звезда на своей страничке.

Серена Уильямс впервые рассказала о родах

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Ключевые слова: Серена Уильямс

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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