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Джорджина Родригес уделяет одинаковое время трем маленьким детям Криштиану Роналду

Сегодня, 14:31
В прошлом году Джорджина Родригес подарила своему возлюбленному очаровательную дочку Алану, которая стала четвертым ребенком для Криштиану Роналду.

Джорджина Родригес уделяет одинаковое время трем маленьким детям Криштиану Роналду
Недавно в своем микроблоег Джорджина опубликовала фотографию, на которой запечатлена во время игры с тремя маленькими детьми. Причем внимание малышей приковано к молодой маме.

Джорджина Родригес уделяет одинаковое время трем маленьким детям Криштиану Роналду


«Мама помогает им стать сильнее», - подписала фотографию 22-летняя Родригес.

Напомним, что старшие дети Криштиану были рождены от суррогатных матерей. С воспитанием детей Джорджине помогает мама Роналду и няни.

Джорджина Родригес уделяет одинаковое время трем маленьким детям Криштиану Роналду

← Кейтлин Дженнер отрицательно высказа...

Ключевые слова: Джорджина Родригес, Криштиану Роналду

Количество просмотров: 4 108
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Сплетник

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