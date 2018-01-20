Джорджина Родригес уделяет одинаковое время трем маленьким детям Криштиану Роналду

Недавно в своем микроблоег Джорджина опубликовала фотографию, на которой запечатлена во время игры с тремя маленькими детьми. Причем внимание малышей приковано к молодой маме.
«Мама помогает им стать сильнее», - подписала фотографию 22-летняя Родригес.
Напомним, что старшие дети Криштиану были рождены от суррогатных матерей. С воспитанием детей Джорджине помогает мама Роналду и няни.
Ключевые слова: Джорджина Родригес
, Криштиану Роналду
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, Сплетник
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