Джорджина Родригес уделяет одинаковое время трем маленьким детям Криштиану Роналду

Недавно в своем микроблоег Джорджина опубликовала фотографию, на которой запечатлена во время игры с тремя маленькими детьми. Причем внимание малышей приковано к молодой маме.«Мама помогает им стать сильнее», - подписала фотографию 22-летняя Родригес.Напомним, что старшие дети Криштиану были рождены от суррогатных матерей. С воспитанием детей Джорджине помогает мама Роналду и няни.