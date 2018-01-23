Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Рэпер Мот сообщил о пополнении в семье

Сегодня, 08:51
Матвей Мельников, который выступает под псевдонимом рэпер Мот, поделился своей радостью, супруга подарила ему очаровательного сына.

Рэпер Мот сообщил о пополнении в семье
Вчера, 22 января, у супругов родился первенец, в настоящее время молодая мама и малыш чувствуют себя прекрасно. 27-летний Мот поблагодарил жену за сына.

Рэпер Мот сообщил о пополнении в семье


«Теперь мы - полный набор и полноценная семья. Спасибо за сына, моя самая лучшая жена и любимая мама», - не скрывает своей радости рэпер.

Супруги уже опубликовали совместный снимок с новорожденным, вызвав восхищение поклонников.

Рэпер Мот сообщил о пополнении в семье

← Онкобольной Николай Караченцов чувст... Светлану Зейналову заподозрили в инте... →

Ключевые слова: Мот

Количество просмотров: 1 612
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Меган Фокс показала фотографию младшего сына, вызвав удивление поклонников
Милана Кержакова вспомнила, как же плохо чувствовала себя, когда родился ее первенец
Рэпер L'One стал папой во второй раз
Милана Кержакова родила сына
Самое популярное за неделю
Комментарии

Совместное фото Тимати с дочерью было жестко раскритиковано Недавний снимок, на котором популярный рэпер и бизнесмен Тимати играет со своей дочерью Алисой, спровоцировал настоящий скандал в Сети.
Ким Кардашьян устала от чрезмерного внимания к своей пятой точке На днях в семье Ким Кардашьян и Канье Уэста случилось радостное событие, они стали родителями в третий раз.
Рианна переезжает в Лондон к своему бойфренду Еще в начале ноября прошлого года в Сети начали обсуждать намерения знаменитой певицы Рианны съехаться со своим избранником Хассаном Джамилем.
Равшана Куркова удивила образом платиновой блондинки Поклонники известной актрисы Равшаны Курковой привыкли ее видеть в определенном образе, так как 37-летняя актриса не любит эксперименты с внешностью.
Рождение дочери лишило сна мужа Юлии Савичевой Спустя непродолжительное время после рождения дочери популярная певица Юлия Савичева вернулась к творчеству.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.