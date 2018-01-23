Рэпер Мот сообщил о пополнении в семье

Вчера, 22 января, у супругов родился первенец, в настоящее время молодая мама и малыш чувствуют себя прекрасно. 27-летний Мот поблагодарил жену за сына.«Теперь мы - полный набор и полноценная семья. Спасибо за сына, моя самая лучшая жена и любимая мама», - не скрывает своей радости рэпер.Супруги уже опубликовали совместный снимок с новорожденным, вызвав восхищение поклонников.