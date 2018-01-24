На нем изображены Полина, ее сын и маленькая дочка. Причем это первая фотография малышки, которую певица решила показать общественности. Конечно же лица Мии не видно, так как все они сидят спиной к камере, но и такое фото обрадовало поклонников артистки.
Полина Гагарина показала первый снимок своей дочери
Сегодня, 09:29
Несколько дней назад популярная певица Полина Гагарина вместе с супругом Дмитрием Исхаковым и детьми отправилась заграницу.
Семья для отдыха выбрала Мальдивы, где наслаждается жарким солнцем. Теперь же в микроблоге Полины нередко появляются фотографии с островов, а один их последних снимков произвел фурор среди подписчиков исполнительницы.
На нем изображены Полина, ее сын и маленькая дочка. Причем это первая фотография малышки, которую певица решила показать общественности. Конечно же лица Мии не видно, так как все они сидят спиной к камере, но и такое фото обрадовало поклонников артистки.
На нем изображены Полина, ее сын и маленькая дочка. Причем это первая фотография малышки, которую певица решила показать общественности. Конечно же лица Мии не видно, так как все они сидят спиной к камере, но и такое фото обрадовало поклонников артистки.
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Ключевые слова: Полина Гагарина
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Количество просмотров: 1 378
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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