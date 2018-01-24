Полина Гагарина показала первый снимок своей дочери

Семья для отдыха выбрала Мальдивы, где наслаждается жарким солнцем. Теперь же в микроблоге Полины нередко появляются фотографии с островов, а один их последних снимков произвел фурор среди подписчиков исполнительницы.На нем изображены Полина, ее сын и маленькая дочка. Причем это первая фотография малышки, которую певица решила показать общественности. Конечно же лица Мии не видно, так как все они сидят спиной к камере, но и такое фото обрадовало поклонников артистки.