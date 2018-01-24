Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Полина Гагарина показала первый снимок своей дочери

Сегодня, 09:29
Несколько дней назад популярная певица Полина Гагарина вместе с супругом Дмитрием Исхаковым и детьми отправилась заграницу.

Полина Гагарина показала первый снимок своей дочери
Семья для отдыха выбрала Мальдивы, где наслаждается жарким солнцем. Теперь же в микроблоге Полины нередко появляются фотографии с островов, а один их последних снимков произвел фурор среди подписчиков исполнительницы.

Полина Гагарина показала первый снимок своей дочери


На нем изображены Полина, ее сын и маленькая дочка. Причем это первая фотография малышки, которую певица решила показать общественности. Конечно же лица Мии не видно, так как все они сидят спиной к камере, но и такое фото обрадовало поклонников артистки.

Полина Гагарина показала первый снимок своей дочери

← Настасья Самбурская подверглась напа... Айза Анохина готова тратить огромные ... →

Ключевые слова: Полина Гагарина

Количество просмотров: 1 378
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Полина Гагарина показала фигуру в бикини
Полина Гагарина без косметики восхитила своих фанатов
Полина Гагарина поведала, почему до сих пор не разместила ни одной фотографии дочери
Беременная Полина Гагарина показала роскошное пляжное фото
Самое популярное за неделю
Комментарии

Влад Соколовский и Рита Дакота сообщили о дерзком ограблении на Бали В начале года супружеская пара, Влад Соколовский и Рита Дакота, улетели на Бали вместе с маленькой дочерью, где собираются провести два месяца.
Нюша заставила всех говорить о своем интересном положении В настоящее время популярная певица Нюша наслаждается заслуженным отпуском во Вьетнаме и часто радует своих подписчиков новыми фотографиями.
155-килограммовая Тесс Холлидей предстала полностью обнаженной на новом фото Тесс Холлидей является одной из самых востребованных моделей плюс-сайз в мире.
Айза Анохина готова тратить огромные суммы денег на обучение старшего сына В настоящее время Айза Анохина вместе со своей семьей отдыхает на Бали, где решила скрыться от морозов.
Полина Гагарина показала первый снимок своей дочери Несколько дней назад популярная певица Полина Гагарина вместе с супругом Дмитрием Исхаковым и детьми отправилась заграницу.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.