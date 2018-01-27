В Сети обнародован редкий снимок сына Пенелопы Крус

У супругов подрастают двое детей, семилетний Лео и четырехлетняя дочь Луна, которых пара держит подальше от внимания общественности.«Это моя личная ответственность — сохранить право моих детей на частную жизнь. Вы никогда не увидите их фотографии на моей странице в соцсети. Я никогда этого не сделаю. Я могу публиковать снимки с друзьями и близкими время от времени, но всегда есть граница, за которую я не буду переходить», — делилась в недавнем интервью Пенелопа.На днях папарацци удалось заснять актрису вместе с сыном Лео на улицах Неаполя. Поклонники восхитились тому, насколько подрос мальчик, ведь его фотографии уже давно не появлялись в Сети.