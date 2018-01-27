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В Сети обнародован редкий снимок сына Пенелопы Крус

Вчера, 12:43
Звездные супруги Пенелопа Крус и Хавьер Бардем не скрывают свою личную жизнь, дают откровенные интервью и часто выходят в свет вместе.

В Сети обнародован редкий снимок сына Пенелопы Крус
У супругов подрастают двое детей, семилетний Лео и четырехлетняя дочь Луна, которых пара держит подальше от внимания общественности.

В Сети обнародован редкий снимок сына Пенелопы Крус


«Это моя личная ответственность — сохранить право моих детей на частную жизнь. Вы никогда не увидите их фотографии на моей странице в соцсети. Я никогда этого не сделаю. Я могу публиковать снимки с друзьями и близкими время от времени, но всегда есть граница, за которую я не буду переходить», — делилась в недавнем интервью Пенелопа.

На днях папарацци удалось заснять актрису вместе с сыном Лео на улицах Неаполя. Поклонники восхитились тому, насколько подрос мальчик, ведь его фотографии уже давно не появлялись в Сети.

В Сети обнародован редкий снимок сына Пенелопы Крус

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Ключевые слова: Пенелопа Крус, Хавьер Бардем

Количество просмотров: 3 341
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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