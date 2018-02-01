Отец Дмитрия Маликова сообщил детали рождения своего долгожданного внука

На днях молодой отец привез своего новорожденного сына из Санкт-Петербурга в Москву. Папа певца, Юрий Маликов, в интервью признался, что с нетерпением ждет встречи с внуком."Дима с Леной приехали в северную столицу как раз к родам, а сейчас везут малыша в поезде домой. Очень жду, когда смогу увидеть внука. В нашей семье он долгожданный ребенок, наследник. Дима очень хотел второго ребенка, он даже в одном из интервью об этом говорил. И конечно они с супругой мечтали о сыне. А то ведь у нас одни девчонки рождаются...", – сообщил в интервью "Московскому комсомольцу" Юрий Маликов.Создатель ВИА "Самоцветы" признался, что не знает о том, как же молодые родители решили назвать малыша.